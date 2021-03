La Federación Andaluza de Entidades Locales Menores rechaza "de plano" el nuevo decreto andaluz de las ELA

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Entidades Locales Menores, FAEM, ha manifestado este domingo que rechaza "de plano" el decreto de las ELA que la Junta de Andalucía prevé aprobar este mismo mes de marzo.

FAEM considera que "este decreto ni va a resolver los grandes problemas de verdad de las ELA porque ni siquiera entra en ellos, ni incrementa una competencia más, porque además no puede hacerlo porque no tiene rango de ley". "¿Es que después de 40 años no nos merecemos unas leyes propias o modificaciones de las existentes?", pregunta retóricamente la asociación.

La Federación, que ha estudiado a fondo este decreto, lo ha rechazado por unanimidad en su la asamblea general y en las juntas vecinales de muchas de las entidades locales menores que lo han abordado. "Esta norma no va a poder regular, ampliar o matizar de algunas competencias básicas como personal, planeamiento urbanístico, equipamiento, caminos rurales, vivienda, empleo o promoción de actividades. En definitiva, ninguna gestión que permita luchar directamente contra la despoblación rural y el desempleo y promover directamente el desarrollo de los pueblos".

Señalan que las ELA afrontan un 420 por ciento menos de asignaciones en la Patrica que los municipios como tal, con lo que ello conlleva en materia de financiación.

"Es necesaria una modificación en profundidad de la Ley 6/2010 de la Patrica. El mismo Consejo Consultivo de Andalucía advierte", dicen desde FAEM, "en su Dictamen 579/2020 que el Decreto, como instrumento inferior, no puede regular sobre financiación, para lo que necesita una Ley autonómica".

Finalmente, FAEM también explica que este secreto incrementa la tutela de los municipios matrices sobre las ELA y dedica un amplio apartado a la supresión. "Resolver no nos resuelve casi nada, y tampoco elimina el obstáculo de la limitación de 5.000 habitantes a las entidades locales que quieren convertirse en municipio y que llevan años reivindicando casi de manera histórica poder segregarse porque, además, tienen entidad suficiente para ello, como Carchuna Calahonda, La Barca de la Florida, Ventas de Zafarraya, Marismillas, Estación Linares-Baeza, entre otras".

En su lugar, proponen la adopción de una ley tomando como modelo la Ley 5/2015 de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, que, en materia financiera, permite la recaudación de impuestos directamente por cada ELA o, en su caso, la Diputación Provincial.