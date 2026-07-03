La Federación de Caza valora "muy positivamente" el acuerdo PP-Vox porque recoge "buena parte" de sus peticiones

La Federación Andaluza de Caza con el presidente Juanma Moreno y la consejera en funciones de Sostenibilidad, Catalina García. - FEDERACION ANDALUZA DE CAZA

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha valorado este viernes "muy positivamente" la inclusión de diversas medidas de apoyo al sector cinegético en el acuerdo programático suscrito por PP y Vox para la formación del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía al considerar que "recogen buena parte de las reivindicaciones y compromisos planteados por los cazadores andaluces".

En concreto, el documento, que reúne 150 medidas de Gobierno, incorpora propuestas orientadas a la defensa de la actividad cinegética, el reconocimiento de su papel social, económico y medioambiental, así como el respaldo a las sociedades de cazadores, entidades que desempeñan una labor esencial en la conservación del medio natural y en la gestión sostenible de los recursos cinegéticos, tal como ha destacado la federación en una nota.

No en vano, el acuerdo recoge expresamente en su punto 139 la "defensa de la caza y control de especies cinegéticas" y reconoce el compromiso de apoyo a las sociedades de caza y a la mejora de los cotos. Además, se acuerda la promoción de la caza como reclamo turístico y el papel del sector cinegético en la prevención de incendios.

Además, el acuerdo también recoge un punto "importante" y en el que la Federación Andaluza de Caza lleva años trabajando: la protección del patrimonio natural frente a la instalación de macroproyectos de energías renovables que ponen en peligro, entre otras cuestiones, el mantenimiento de los cotos de caza.

Estas medidas coinciden con las principales reivindicaciones recogidas en el Pacto Andaluz por la Caza, impulsado por la Federación Andaluza de Caza antes de las elecciones autonómicas a través de la campaña #LaCazaTambiénVota y firmado por los lideres de ambas formaciones políticas como muestra de su compromiso con el futuro de la actividad cinegética en Andalucía.

Para la Federación Andaluza de Caza, la incorporación de estos compromisos al acuerdo de Gobierno supone "un nuevo paso para avanzar en el reconocimiento institucional de la caza" y para "continuar desarrollando desde la Junta de Andalucía políticas que permitan afrontar los principales retos del sector". No obstante, la FAC recuerda que será el desarrollo efectivo de estas medidas a lo largo de la legislatura el que permita valorar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En este sentido, la Federación reitera su "disposición a colaborar con el nuevo Ejecutivo andaluz" para impulsar aquellas iniciativas que contribuyan a fortalecer el papel de la caza como herramienta de conservación, desarrollo rural y generación de riqueza y empleo en el territorio. "Desde la FAC vamos a realizar, como siempre, un seguimiento del cumplimiento de los compromisos recogidos en el acuerdo de Gobierno y mantendremos una actitud de diálogo y colaboración con las instituciones para garantizar que las demandas del sector cinegético se traduzcan en medidas concretas que beneficien a los cazadores andaluces y al medio rural" concluye José María Mancheño, presidente de la FAC, quien agradece tanto a PP y Vox, como a sus líderes, Juanma Moreno y Manuel Gavira, su apuesta decidida por la caza social andaluza.