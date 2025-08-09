Federación de Hostelería y Turismo de Granada respalda candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO GRANADA

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, que representa "a uno de los principales motores económicos de la ciudad", ha rubricado su adhesión oficial a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, en el que han apuntado que el acto ha contado con la firma de su presidente, Gregorio García Domínguez, y con la presencia de autoridades municipales.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha celebrado esta incorporación y ha destacado que "la hostelería y el turismo son el corazón vivo de nuestra ciudad, aliados indispensables para proyectar una Granada cultural y europea".

"Esta candidatura nace del compromiso conjunto de los sectores culturales, sociales y económicos. Y pocos sectores tienen una capacidad tan directa de conexión con la ciudadanía y con quienes nos visitan como el turístico y hostelero", ha subrayado.

Carazo también ha enfatizado el impacto que esta adhesión tiene para el futuro de la ciudad; "estamos construyendo una candidatura sólida, ambiciosa y participativa. El sector hostelero no solo será uno de los grandes beneficiarios de este impulso, sino un pilar fundamental para que esta capitalidad se viva y se sienta en cada rincón de Granada".

Por su parte, el presidente de la Federación, Gregorio García Domínguez, ha mostrado su satisfacción por sumarse a este reto colectivo. "Para nosotros, esta capitalidad es mucho más que un evento: es una oportunidad de reposicionar Granada en el mapa cultural y turístico europeo. Vamos a colaborar activamente para que esta ciudad brille como merece", ha dicho.

PREMIOS PRESTIGIO TURÍSTICO

Esta adhesión coincide con una semana especialmente significativa para el sector turístico de la ciudad, marcada por la celebración de los Premios Prestigio Turístico 2025, organizados por el Ayuntamiento de Granada.

En esta gala, celebrada en el emblemático espacio de La Chumbera, con la Alhambra como fondo, se distinguió a cinco entidades ejemplares --entre ellas, la Academia de Cine, Fajalauza, la Heladería Los Italianos y DeLuna Hotels--, por su contribución a la excelencia, autenticidad y proyección de Granada como destino cultural.

La alcaldesa destacó en ese acto que "estos premios representan un modelo de turismo comprometido con la sostenibilidad y con una identidad que conecta perfectamente con los valores de la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea".

Con la adhesión de la Federación y la entrega reciente de estos reconocimientos, Granada refuerza su apuesta "por un modelo turístico que combina cultura, sostenibilidad y proyección internacional, en sintonía con los objetivos estratégicos de su candidatura a 2031".