La Federación Kamira rinde homenaje en el C3A de Córdoba a la historia y la cultura del pueblo gitano

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira ha celebrado en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba (C3A), una jornada para "rendir homenaje a la historia, la cultura y las aportaciones del pueblo gitano andaluz a la sociedad, así como fomentar el reconocimiento y la convivencia intercultural en nuestra comunidad".

Esta jornada, según ha informado la Federación Kamira en una nota, forma parte del proyecto 'Conmemoración por el Día del Pueblo Gitano Andaluz', subvencionado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayutamiento de Córdoba.

El acto se ha abierto con las intervenciones de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba; de la segunda teniende de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y de la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, Carmen Santiago, mientras que las ponencias han corrido a cargo de Gonzalo Montaño, sobre 'Cante gitano y flamenco, un arte en disputa', y el presidente de Presencia Gitana, Fabián Sánchez, sobre 'Legislación histórica española dedicada a los gitanos'.

El acto se ha cerrado con el '50 años de persecución', un homenaje a la obra de Juan Peña 'El Lebrijano' y Félix Grande, en vísperas del 50 aniversario de la edición de este disco. Basada en los textos del poeta Felix Grande, fue interpretada por la voz inconfundible de Juan Peña 'El Lebrijano', en un album editado en 1976 que marcó un hito en la reivindicación de la cultura y la historia del pueblo gitano.

Para esta ocasión también ha vuelto a escucharse con desgarro esta oda a los dolores del pueblo gitano, con la poesía de Felix Grande narrando la historia de maltrato de los romanís. 'Persecución' fue "una propuesta de denuncia reivindicativa de las resistencias que el pueblo gitano ha tenido que forjar para sobrevivir a tanta violencia en los 600 años que lleva en España".

El elenco que ha dado vida a este homenaje ha estado integrado por el cante de José Valencia, con la colaboración de Anabel Valencia; la guitarra de Pedro María Peña y Juan Requena, el baile de Nazaret Reyes, y los coros y palmas de Pedrito Peña, Alonso Carrasco y Luis Mondego. El espectáculo ha estado dirigido por Pedro María Peña y Gonzalo Montaño Peña.