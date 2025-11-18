La Federación de Mayores pide al SAS que investigue el aumento de brotes de sarna en residencias, con 56 hasta octubre

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha pedido a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que abra una "investigación exhaustiva de las causas que están provocando un incremento" de brotes de sarna en residencias, con 56 hasta el pasado 2 de noviembre de 2025 y con "especial incidencia" en las provincias de Málaga (21) y Sevilla (15).

Son los datos recogidos por la FOAM en una nota y que les ha ofrecido la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica tras la solicitud pública hecha a través del portal de transparencia. Hasta la fecha, este 2025 es el segundo año con más brotes de sarna en residencias de mayores tras 2024, que cerró con 67. Por provincias, tras Málaga y Sevilla se sitúa Almería, con siete; Cádiz, con cinco; Jaén, con cuatro; Huelva, con tres; Córdoba, con un caso y cierra la lista Granada, con ningún brote.

La FOAM ha reclamado a la Consejería que haga un análisis comparativo con otras comunidades autónomas de manera que pueda identificar buenas prácticas y que realice una evaluación de los recursos que se están utilizando actualmente para la prevención y el control de infecciones en residencias. Igualmente, ha exigido una revisión de los protocolos y la publicación de un informe público detallado sobre las medidas que se van a adoptar para revertir esta tendencia creciente. Por último, urge a garantizar la "transparencia mediante la publicación proactiva y periódica de datos sobre brotes e incidencias sanitarias en residencias".

"Algo está fallando en las residencias de mayores. No somos expertos en epidemiología ni en salud pública, por lo que no podemos determinar las causas concretas de este incremento tan significativo. Sin embargo, como representantes de los mayores, tenemos la obligación de alertar sobre esta situación y exigir respuestas", ha apostillado la Federación en su comunicado.