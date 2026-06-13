Federación de Mayores valora estudio que asocia atención a la dependencia con riesgo menor de mortalidad que no recibir

Archivo - Imagen de recurso de una trabajadora del Servicio de Atención a la Dependencia. - US - Archivo

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha calorado la publicación en la revista científica Health Policy del estudio del investigador Albert Prades-Colomé (CRES, Universitat Pompeu Fabra), que analiza los datos administrativos de 321.814 personas mayores de 50 años con dependencia reconocida en Cataluña entre julio de 2015 y diciembre de 2024 y que concluye que "recibir cualquier tipo de prestación del sistema de dependencia se asocia a un riesgo de mortalidad significativamente menor que no recibir ninguna".

En un comunicado han señalado que el estudio aporta "tres hallazgos de máxima relevancia para la política andaluza de dependencia". En concreto, precisan que "el 28,7% de las personas valoradas con Grado III --gran dependencia-- fallece durante el primer año tras presentar su solicitud --frente al 13,2% en Grado I--, y su riesgo de muerte es un 330% superior al de las valoradas con Grado I". "Cada día de espera es un riesgo vital objetivo", han apostillado.

Asimismo, el estudio señala que "ajustados los factores demográficos y clínicos, el riesgo de muerte de quien no recibe prestación multiplica por diez el de quien recibe atención domiciliaria, y la trayectoria con mejor supervivencia es la que combina la atención en el domicilio con el paso a una plaza residencial cuando aumentan las necesidades". "Un modelo de continuidad asistencial que hoy ni Andalucía ni España garantizan", apostillan.

De igual modo, inciden en "la implicación de política pública que señala el propio autor es la urgencia de mejorar la puntualidad en la asignación de prestaciones, porque las demoras se traducen en cuidados no prestados y mayor mortalidad".

Para FOAM, esta "evidencia confirma lo que la federación viene documentando con datos oficiales del SAAD para Andalucía a 31 de mayo de 2026".

Al respecto, han señalado que "49.513 andaluces esperan una valoración (20.724) o una prestación ya reconocida (28.789), con un tiempo medio de resolución de 446 días, frente al límite legal de 180".

También señalan que "entre enero y mayo de 2026 han fallecido 2.204 personas en esa espera --casi 15 al día--, de las cuales 1.502 murieron sin haber sido siquiera valoradas".

Además, añaden, "esas 2.204 muertes suponen el 16,3% de las 13.503 registradas en el conjunto de España en el mismo periodo -una de cada seis-, cifra solo superada por Cataluña (4.342)". Por último, señalan que "Andalucía invierte 6.698 euro por persona con derecho reconocido, frente a los 7.715 euro de media estatal (datos 2025): puesto 15 de 17 comunidades".

"La dependencia no solo da dignidad a los últimos años: da años de vida", precisan desde FOAM, al tiempo que han incidido en que "durante años hemos dicho que la atención a la dependencia no alargaba la vida, pero permitía vivir los últimos años con dignidad".

"Este estudio demuestra que nos quedábamos cortos: quienes reciben su prestación viven más y quienes esperan sin recibirla mueren antes; casi tres de cada diez grandes dependientes no sobreviven al primer año", han advertido y han reiterado que "cada día de demora tiene un coste en vidas que ya nadie puede discutir".

Así, FOAM reclama a la Junta de Andalucía "el refuerzo inmediato de la valoración inicial, el cumplimiento del plazo legal de 180 días y elevar la financiación de la dependencia del 1,07% al 1,58% del PIB andaluz; y al Gobierno de España, la cofinanciación del 50% establecida en la Ley 39/2006".