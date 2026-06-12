La Federación de Mayores valora "positivamente" la ampliación del presupuestos para las ayudas a los andaluces con ELA

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SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha valorado "positivamente" la ampliación de la subvención complementaria para enfermos de ELA hasta 2,35 millones de euros, pero ha advertido de que "la medida sigue siendo insuficiente tanto en cobertura como en mecanismo de acceso".

Con la nueva dotación se podrá atender a aproximadamente 168 personas, según los cálculos recogidos en una nota de prensa por la federación, que puntualiza que "el plazo de solicitud finaliza el 30 de junio de 2026, lo que deja fuera a quienes no hayan podido tramitarlo, una gestión especialmente difícil o imposible para pacientes en fases avanzadas de la enfermedad".

Por ello, la FOAM ha reiterado su propuesta de transformar esta subvención en una concesión "directa de oficio" vinculada automáticamente al reconocimiento del Grado III+. La Agencia ya dispone de todos los datos necesarios (diagnóstico, domicilio, grado de dependencia). "Esta fórmula está amparada por el artículo 22.2.b de la Ley 38/2003 General de Subvenciones", aclara la FOAM, que apostilla que "esta ayuda anual y coyuntural no sustituye la prestación permanente garantizada por el Real Decreto-Ley 11/2025".