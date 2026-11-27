Archivo - El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociación Vecinales Al-Zahara ha entregado sus Cervatillos de Plata 2026 al Centro de Iniciativas para la Cooperación CIC-Batá y la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), junto con Francisco Roldán Moyano y Francisco Luis Porras Caballero, a título póstumo, y cuyas familias recibirán el premio en la Gala Vecinal 2027, que se celebra este viernes en el Palacio de la Merced.

Según ha indicado la federación en una nota, Acodem, creada en 1994 como delegación de la Asociación Andaluza de Esclerosis Múltiple y fundada formalmente como colectivo andaluz hace justo 30 años, viene dedicando sus esfuerzos desde entonces a la sensibilización de la opinión pública y las administraciones, además de informar sobre la enfermedad, estimular y promover la investigación, crear grupos de autoayudas y organizar todo tipo de actividades para la recuperación físico-funcional, psicosocial, logopédica y neurocognitiva de los afectados por la esclerosis múltiples.

La asociación solidaria y asistencial recibe el premio de Al-Zahara "por el compromiso con las personas con esclerosis múltiple y sus familias. Por acompañar, apoyar y dar voz, haciendo de cada lucha un camino compartido", recuerda la placa de su Cervatillo de Plata 2026.

Por su parte, CIC-Batá, colectivo también sin ánimo de lucro, viene desarrollando desde hace décadas proyectos, entre otros muchos, de cooperación internacional, derecho a la comunicación y la participación, economía solidaria e inclusiva, inclusión digital y alfabetización tecnológica, formación profesional para el empleo, orientación e intermediación laboral para el empleo, dinamización sociodeportiva en centros penitenciarios o soberanía alimentaria.

El galardón ha sido concedido "por tender puentes entre personas y culturas, impulsar la participación y trabajar por una sociedad más justa, solidaria e inclusiva".

Con "especial cariño" y con toda "la gratitud del movimiento vecinal cordobés" son los premios Cervatillo de Plata 2026 concedidos a título póstumo a los referentes en el asociacionismo y la lucha por la ciudadanía en Levante-Este y Poniente-Sur, donde respectivamente trabajaron y llegaron a presidir sus consejos de distrito Francisco Roldán Moyano y Francisco Luis Porras Caballero.

Igualmente, en la Gala Vecinal se reconocerá el trabajo durante medio siglo de las asociaciones vecinales federadas que en este 2026 cumplen 50 años de su constitución: San José Obrero, desde el barrio de Fátima-Santuario; la AV San Acisclo, un referente ciudadano en Valdeolleros, y La Unión de Levante, siendo los tres unos de los colectivos vecinales más veteranos de Córdoba y Andalucía en la defensa del vecindario de sus respectivos ámbitos.

La Gala Vecinal culminará un año de trabajo de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que en este 2026, con Isa Sereno como presidenta, ha desarrollado una amplia labor de intermediación con las administraciones, participación en órganos municipales, divulgación y defensa de las reivindicaciones vecinales, campañas informativas como la de la Inspección Técnica de Construcciones y Edificaciones e impulso a la coordinadora andaluza de AAVV así como de apoyo a la Confederación Estatal de AAVV, en cuya ejecutiva entró en marzo.