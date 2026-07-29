Federaciones de autobuses piden al Gobierno andaluz garantías para la viabilidad del servicio de transporte escolar

Autobús escolar. - FANDABUS

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) y la Federación Andaluza del Autobús (Fandabus), junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han mantenido una reunión de trabajo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), con el objetivo de trasladar la situación que atraviesa el sector del transporte escolar y plantear una serie de medidas "que permitan garantizar la viabilidad de un servicio esencial para miles de alumnos andaluces".

Según ha concretado Fandabus en una nota, durante el encuentro, celebrado en Sevilla, los representantes empresariales expusieron las principales dificultades que afrontan las empresas concesionarias del transporte escolar como consecuencia del incremento de los costes de explotación, la escasez de conductores y mecánicos, el encarecimiento de los vehículos y de los repuestos, así como la aplicación de tarifas "que no reflejan la realidad económica actual".

En concreto, las organizaciones empresariales han apostillado que el "elevado porcentaje de contratos actualmente adjudicados" ha sido posible gracias al compromiso y responsabilidad de las empresas, que han aceptado licitaciones de apenas cinco meses de duración y la aplicación de prórrogas obligatorias de contratos adjudicados en 2022 con precios "que no han sido actualizados conforme al incremento del IPC".

En este sentido, Fedintra y Fandabus han insistido en que resulta "económicamente inviable" amortizar las "importantes inversiones" que requiere un autobús destinado al transporte escolar cuando la actividad efectiva apenas alcanza los 175 días al año.

Uno de los principales asuntos abordados fue la necesidad de crear un Observatorio de Costes específico para el transporte escolar, puesto que el actual sistema de referencia empleado por la Administración utiliza parámetros del transporte discrecional, calculados para recorridos de aproximadamente 75.000 kilómetros anuales, "muy alejados de la realidad del transporte escolar, donde los vehículos recorren entre 18.000 y 25.000 kilómetros al año". Las federaciones ofrecieron su colaboración técnica para la elaboración de esta herramienta, una propuesta que "fue valorada positivamente por el viceconsejero".

Asimismo, el sector solicitó revisar los tramos de capacidad de los vehículos contemplados en las licitaciones, eliminando el actual tramo de hasta 38 plazas "debido a la escasa disponibilidad de este tipo de autobuses en el mercado". La propuesta pasa por restablecer el tramo de hasta 25 plazas, baremo que ya existía y que se varió hasta las 38 plazas y así, adaptar las tarifas a la realidad existente.

Otro de los asuntos tratados fue el régimen sancionador aplicado cuando una empresa sustituye de forma puntual un vehículo por otro de su propia flota que cumple las mismas condiciones o incluso presenta mejores prestaciones.

Las organizaciones empresariales reclamaron un "protocolo más flexible" que permita realizar estas sustituciones sin penalizaciones desproporcionadas, una cuestión que el viceconsejero se comprometió a trasladar a la Consejería competente en materia de Transportes.

Durante la reunión también se puso de manifiesto la "especial dificultad" que presentan "numerosas rutas escolares" en zonas rurales o de baja densidad de población, donde los autobuses permanecen dedicados en exclusiva al servicio sin posibilidad de compatibilizar otros trabajos, lo que "incrementa notablemente los costes de explotación".

En este contexto, Fedintra y Fandabus solicitaron una revisión de las tarifas para estas rutas, así como un incremento de la compensación destinada a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (PMR), proponiendo que alcance el 50 por ciento sobre la tarifa base.

Igualmente, las federaciones reiteraron la necesidad de revisar la aplicación de las prórrogas obligatorias de contratos firmados en 2022 sin actualización económica, una situación que está generando "importantes pérdidas" para las empresas que continúan prestando el servicio.

En suma, desde Fedintra y Fandabus han valorado positivamente la disposición mostrada por la Consejería de Educación para escuchar las propuestas del sector y confían en que este proceso de diálogo permita avanzar hacia un modelo de transporte escolar "económicamente sostenible, capaz de garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad para los miles de estudiantes andaluces que lo utilizan cada día".