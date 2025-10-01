La Feria del Jamón de Los Pedroches de Córdoba afronta cambios en su estructura en su 25 aniversario

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes (izda.), y el presidente de la DOP, Antonio Jesús Torralbo, en la presentación de la Feria del Jamón. - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches han presentado este miércoles una de las ediciones más especiales de la Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico de Los Pedroches, que afronta un profundo cambio de estructura cuando se cumplen 25 años de la primera edición de este certamen de comercialización, reconocimiento y homenaje al producto más emblemático de las dehesas del suroeste de España.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento jarote en una nota en la que ha detallado que la gran novedad de esta edición se substancia en la concentración de todas las actividades en el mismo entorno, "una medida que tiene como objetivo no dispersar la participación y facilitar la logística y el lucimiento de la feria".

Las actividades comienzan el jueves 6 de noviembre y se prologan hasta el domingo 9 de noviembre, siendo los días previstos para la degustación a precios populares el viernes, sábado y domingo, tal y como ha explicado el alcalde, Isaac Reyes, acompañado por el presidente de la DOP, Antonio Jesús Torralbo.

"Creemos que los cambios suponen un antes y un después de la feria porque se ganará en asistencia, en comodidad y en vistosidad de la Feria", ha señalado Reyes, quien ha agregado que con la nueva disposición se saca del pabellón polideportivo la zona expositiva de la feria y las empresas adscritas a la DOP y las representaciones institucionales se ubican en una gran carpa instalada junto al pabellón, lo que "supone que la zona de las degustaciones populares modifique igualmente espacio, ya que irá en otra gran carpa anexa".

De este modo, el pabellón se libera para el túnel del jamón, una de las actividades estrella en la muestra en los últimos años. "Se trata además de potenciar el carácter comercial de la feria, que gana amplitud y vocación con estas modificaciones".

Los concursos, según ha avanzado el alcalde, también se desarrollarán en el nuevo espacio central. Así, está previsto que el Concurso al Mejor del Bellota 100% ibérico de Los Pedroches se celebre el viernes por la mañana, mientras que por la tarde de ese día se organizará el concurso comarcal de cortadores. Y ya el domingo tendrá lugar otro de los concursos estrella: el concurso de cortadores senior puntuable para el Campeonato Nacional.

En este punto, tanto el alcalde como el presidente de la DOP han avanzado que, "casi con total certeza, la sede de este campeonato absoluto nacional de 2026 será Villanueva de Córdoba". Por otra parte, Reyes ha avanzado que la ciudad invitada de este año será Sevilla, donde se celebrará una presentación de la feria este mes de octubre.

El primer edil ha avanzado que el programa está prácticamente cerrado a algo más de un mes vista de la feria y ha señalado que acogerá jornadas técnicas de la mano de Asaja, de la Universidad de Córdoba y de empresas de referencia del sector. También ha expresado su agradecimiento a quienes han hecho posible que la feria alcance los 25 años de historia, en espacial "a las corporaciones municipales que nos han precedido, a la DOP, a los patrocinadores y al compromiso de instituciones como la Junta de Andalucía o la Diputación".

Para concluir, el presidente de la DOP, Antonio Jesús Torralbo, ha subrayado la importancia de las modificaciones de la feria y ha expresado que cumplir 25 años promocionando un producto único como es el jamón es una gran noticia para todos. Por último, ha destacado que en este tiempo la DOP ha crecido en prestigio y en presencia y "vamos a seguir trabajando para seguir garantizando la calidad y la viabilidad de las producciones de este gran producto de la dehesa".