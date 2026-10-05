La Feria de Muestras de Armilla (Granada) abre su temporada con cuatro eventos simultáneos y más de 50.000 visitas

Un momento de la celebración de la segunda edición de FLASH! Fest, el Encuentro Nacional de Creadores de Contenido. - FERMASA

ARMILLA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) ha cerrado un fin de semana con la celebración simultánea de cuatro eventos que han registrado más de 50.000 visitas. Se ha tratado de la 48 Feria General de Muestras, la 11 Feria de los Pueblos, Sabores de Nuestra Tierra y la segunda edición de FLASH! Fest. Encuentro Nacional de Creadorxs de Contenido.

Desde Fermasa destacan en un comunicado de prensa que esta confluencia ha puesto de manifiesto la capacidad organizativa de un recinto ferial que se ha llenado y ha superado las expectativas con una afluencia masiva de público en todos los pabellones.

Durante tres días, el recinto de Armilla ha sido el centro de una programación con más de 60 actividades, convirtiéndose en un espacio vivo donde han compartido protagonismo la labor institucional, el tejido empresarial, las tradiciones populares y la industria del entretenimiento digital con creadores de primer nivel nacional.

La alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa, Loli Cañavate, ha valorado de los resultados del fin de semana: "Se ha demostrado una vez más la capacidad de Armilla y de Fermasa para organizar macroeventos de primer orden, capaces de convocar a públicos de todas las edades y de sectores muy diversos. Hemos logrado tender un puente real entre la tradición, el tejido productivo de nuestros pueblos y la vanguardia de la comunicación digital, contando además con el respaldo institucional y empresarial que este evento merece".

"La respuesta del público, que ha llenado todos los pabellones en especial el sábado y el domingo a pesar de la lluvia, nos reafirma en que Fermasa es un motor económico indiscutible y el gran espacio de encuentro de la provincia de Granada", ha señalado.

En el ámbito de la comunicación digital, FLASH! Fest ha revalidado su éxito atrayendo a miles de jóvenes y familias que llenaron los espacios dedicados a las charlas e interacciones con los principales creadores de contenido del país.

Entre los momentos más populares de la programación destacaron la intervención conjunta de Xuso Jones y Martita de Graná, las entrevistas de Lucía de la Puerta y Javi Hoyos, y las sesiones de Clerss, el doblaje conjunto de Xurxo Carreño y Christian, junto al ambiente festivo generado por la 'crew' granadina, que un año más ha creado comunidad en torno y gracias al evento.

Asimismo, el espectáculo que reunió a Adrián Pino y Sandra Morales, con ejemplos concretos del Instituto Andaluz del Sticker, los tiros a portería con Cristóbal Soria y el espectáculo de acrobacias de Jesús Soria congregó a mucha gente en unas jornadas que dejaron estampas simpáticas, como la del propio Xurxo degustando por primera vez los tradicionales piononos granadinos.

Por su parte, la úndecima edición Feria de los Pueblos ofreció una exposición de turismo, patrimonio y cultura, con un elevado nivel de satisfacción entre las comarcas y municipios participantes.

El recinto se convirtió en un escaparate del territorio salpicado por el colorido de los trajes regionales, exhibiciones de bailes folclóricos, un vistoso paseíllo de cabezudos, batucadas y actuaciones musicales en directo.

Esta propuesta de ocio permitió a multitud de familias descubrir los recursos turísticos y la riqueza cultural de las distintas localidades en un ambiente muy festivo.

La gastronomía tuvo su protagonismo en Sabores de Nuestra Tierra, un espacio que demostró su vocación integradora reuniendo a empresas productoras de toda la geografía española con éxito especialmente en los sectores de chacinados, embutidos y repostería.

La feria reafirmó su compromiso con el producto de proximidad con un área dedicada a los Alimentos de Granada, que convivió en perfecta armonía con los estands de la provincia de Jaén y otras provincias demostrando que este evento funciona como un escenario perfecto para estrechar lazos entre comarcas separadas por la distancia.

El espacio de Cocina en Vivo fue otro de los grandes puntos, con demostraciones como la técnica de corte de jamón en directo ofrecida por la Diputación de Teruel o la 'masterclass' de elaboración de pizza a cargo de Antonia Ricciardi.

Por último, la 48 Feria General de Muestras ha dado un primer paso hacia la profesionalización con el lanzamiento de Empresas Granada 360º, una iniciativa creada para facilitar jornadas de trabajo y contactos comerciales en un entorno especializado.