La Feria Real de Priego de Córdoba comienza este viernes con el desfile de gigantes y cabezudos

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Feria Real de Priego de Córdoba, que da comienzo este viernes con el tradicional desfile de gigantes y cabezudos, acompañados por la charanga de Dílar 'Llena que nos vamos', ofrecerá con una programación que apuesta por "la variedad, la inclusión y la calidad artística".

Según la información facilitada por el Ayuntamiento prieguense, en esta edición, el recinto ferial contará con tres casetas municipales, cada una con una programación diferenciada: la Caseta Municipal, que ofrecerá una variada propuesta de espectáculos de gran formato para todos los públicos; la Caseta Joven-Tropicalia, dirigida especialmente al público juvenil, con actividades y música adaptadas a sus preferencias; y la Caseta de baile 'La Alegría', centrada en el baile tradicional y la música para todas las edades.

Además, durante la feria estará disponible el Servicio de Ludoteca, ubicado en el Pabellón de las Artes, pensado para facilitar la conciliación familiar. La feria da comienzo este viernes con el tradicional desfile de gigantes y cabezudos, acompañados por la charanga de Dílar 'Llena que nos vamos'. Este año se ha modificado el horario: los cabezudos saldrán a las 20,30 horas y llegarán al recinto ferial a las 22,00 horas, donde se realizará el encendido oficial del alumbrado extraordinario.

Esa misma noche, la Caseta Municipal acogerá el concierto del mítico grupo Tennessee, mientras que en la Caseta de Baile 'La Alegría' actuará el Dúo Alcalá.

El sábado, 30 de agosto, se celebrará la tradicional Feria de Ganado en la parcela municipal junto al recinto comercial de Los Almendros. A las 15,00 horas tendrá lugar el Día del Traje de Flamenca, con una programación especial. En la Caseta Municipal se desarrollará el concurso de Bailes por Sevillanas, un concurso de trajes flamencos, y un concurso de fotografía sobre el traje flamenco, organizado por Afopriego. Todos los concursos contarán con premios en bonoeuros ofrecidos por ACCA.

Por la tarde-noche, la música será protagonista con los conciertos de Cantores de Híspalis y LaGore en la Caseta Municipal, y la actuación de la Orquesta La Gramola en la Caseta de Baile.

El domingo, día 31 de agosto, estará dedicado al festejo taurino en el Coso de las Canteras. La empresa Toros y Espectáculos Hnos. Durán ha anunciado el cartel de la corrida de toros que tendrá lugar ese día en la plaza de Priego de Córdoba, donde se enfrentarán los matadores Emilio de Justo, Borja Jiménez y Curro Durán con toros procedentes de la ganadería Virgen María.

Por la noche, la Caseta Municipal ofrecerá una velada musical que comenzará con un concierto tributo a Siempre Así, y por la noche la actuación de La Húngara, que promete poner el broche de oro a la noche con su energía y su estilo flamenco único.

El lunes, 1 de septiembre, Día del Niño, incluirá precios especiales en las atracciones y una merienda infantil gratuita con espectáculo en la Caseta Municipal. Por la noche actuarán Kldelaisa y Jose Bermu junto al grupo Asere en la Caseta Municipal, mientras que el Dúo Alcalá repetirá en la Caseta de Baile.

El 2 de septiembre comenzará con el espectáculo de Los Selfies, seguido del concierto de Moncho Chavea en la Caseta Municipal. Además, se habilitará durante dos horas un espacio sin ruido en las atracciones para facilitar la inclusión de niños con Trastorno del Espectro Autista.

El miércoles, 3 de septiembre, la Feria Real se despedirá con un gran espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. Antes, a las 22,00 horas, se celebrará en la Caseta de baile 'La Alegría" el XLVII Concurso de Trovos 'Feria Real Ciudad de Priego', seguido de un concierto. El grupo Planeta 80, como dicta la tradición, será el encargado de poner el broche final en la Caseta Municipal.

El cartel oficial de la Feria Real de Priego de Córdoba 2025 ha sido realizado por María Inmaculada Montaño, artista del municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, y representa a una mujer prieguense vestida de gitana con paisajes emblemáticos del municipio al fondo. En esta edición se han presentado 17 propuestas. El premio está dotado con 300 euros.