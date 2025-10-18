La Feria de San Lucas de Jaén 2025 finaliza este domingo con un espectáculo de drones personalizado

JAÉN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato municipal de Cultura cerrará la Feria y Fiestas de San Lucas 2025 con un espectáculo de drones personalizado que tendrá lugar el próximo domingo, 19 de octubre a partir de las 21,30 horas en el Paseo de Caballos del recinto ferial 'Alcalde Alfonso Sánchez Herrera'.

Según ha informado el Consistorio en una nota, será el segundo año consecutivo que San Lucas clausura sus días de fiesta con un espectáculo de drones, que en esta edición aumentan hasta 300 y que llegan por vez primera de la mano de Umiles, Groups, empresa nacional con más de seis años de experiencia, "pionera" en la prestación de estos servicios de aeronaves, que cuentan con una nueva versión actualizada de este mismo año y que sobrevolarán el cielo de la capital con una coreografía aérea, creando figuras y patrones que iluminarán la oscuridad.

Un espectáculo que ha sido diseñado junto a una música seleccionada que acompañará cada movimiento en un show que promete ser, según ha apuntado la Administración local, "una experiencia sensorial inolvidable". Así, Umiles aterriza en la capital jiennense tras haber sido la empresa estrenado, con un espectáculo también personalizado, la nueva temporada del programa de éxito de televisión El Hormiguero y otros espectáculos de show de drones internacionales que destacan por "la calidad de su tecnología y coreografía".

Desde el Patronato municipal de Cultura se invita a toda la sociedad jiennense, amigos, familias y entusiastas de la tecnología, a ser testigos de esta noche y de cómo la innovación y el arte se fusionan en una coreografía aérea creada para la ocasión.