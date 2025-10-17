La Feria de San Lucas de Jaén afronta su recta final tras jornadas con un "excelente desarrollo y masiva participación"

Paseo central en el recinto ferial durante la Feria de San Lucas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén se prepara para vivir este fin de semana la recta final de la Feria de San Lucas, que está siendo "una de las ediciones más exitosas y multitudinarias de los últimos años".

Con una afluencia de público que "ha superado las mejores expectativas", tanto en el centro como en el recinto ferial, la ciudad "está viviendo intensamente" su fiesta grande, que ofrece en estas últimas jornadas propuestas "para todos los públicos", según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

En este sentido, ha puntado que se combinan la tradición, con actividades como 'Jaén baila en feria', se exhibe en la plaza de la Constitución el talento de las escuelas de danza locales y se acercan los diferentes estilos de baile al público.

Ha destacado, además, el ambiente familiar que se respira estos días en el recinto ferial con las atracciones de feria y casetas que se complementan con "la exitosa programación de conciertos de primer nivel, espectáculos llenos en los teatros".

Ha citado, por ejemplo, 'El humor de mi vida', que tendrá lugar este mismo viernes con la presentadora y actriz Paz Padilla en el Nuevo Teatro Infanta Leonor, y el de Edén Serrano, "salvaje y divertido", este sábado en el Darymelia.

También el sábado cerrará el telón de feria el Infanta Leonor con el concierto de Los Brincos dentro de su gira 60 y, durante toda la mañana, no faltarán, las tradicionales chilindrinas en la verja de la Diputación.

Una programación que "suma más éxitos" con los conciertos organizados en el Auditorio de la Alameda, donde este fin de semana actuarán "grandes grupos". Café Quijano, Los Secretos y La Guardia se subirám al escenario este viernes con entradas agotadas; mientras que este sábado se podrá disfrutar Miguel Campello, Nolasco y Fran Cortés y G5 ( Kiko Veneno, Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito, Tomasito).

El domingo, el Teatro Darymelia recibirá a la compañía Small Clowns con 'El patito feo', en dos sesiones de mañana y tarde. Finalmente, un espectáculo de drones de luz y color cerrará después la edición 2025 de la Feria de San Lucas en el recinto ferial.

La concejala de Cultura, María Espejo, ha puesto de relieve "el excelente desarrollo de estos días de fiestas", subrayando el civismo y la alegría con la que se han vivido estos primeros días.

"Animo a que los jiennenses y visitantes continúen celebrando estos últimos días de San Lucas en el arranque de este último fin de semana donde la capital se prepara para vivir y disfrutar a tope de este punto álgido de la programación, antes de su clausura por todo lo alto con el esperado 'show' de drones en el recinto ferial", ha afirmado.