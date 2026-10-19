La Feria de San Lucas en Jaén se cierra con 228 incidencias, de las que el 96,5% fueron asistencias sanitarias

Uno de los accesos a la Feria de San Lucas, en Jaén. - EUROPA PRESS

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad desplegado por el Ayuntamiento de Jaén durante la Feria y Fiestas de San Lucas 2026 ha contabilizado un total de 228 incidencias entre los días 9 y 18 de octubre. El grueso de de ellas, 220 correspondieron a asistencias sanitarias, lo que representa el 96,5 por ciento del total. Las ocho restantes estuvieron relacionadas con objetos perdidos, altercados o servicios de apoyo.

El balance, según se ha indicado desde el Ayuntamiento, refleja el desarrollo de una feria "sin incidencias graves de seguridad", a excepción de la agresión con arma blanca ocurrida en la madrugada del jueves al viernes. Únicamente 17 de las 220 personas atendidas necesitaron ser trasladadas a un centro hospitalario, lo que supone el 7,7 por ciento de las asistencias sanitarias.

En cuanto a la actividad sanitaria, las patologías más frecuentes han sido las curas, con 54 intervenciones; las intoxicaciones etílicas, con 43; y las heridas o cortes, con 41. Estas tres categorías concentran el 62,6 por ciento de las asistencias registradas.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la incorporación de un nuevo software de gestión de Protección Civil, que ha permitido centralizar el registro de incidencias y visualizar en tiempo real la ubicación de los efectivos desplegados en el recinto ferial.

La integración de los recursos sanitarios de Cruz Roja en este sistema ha supuesto, tal y como se indica desde el Consistorio, "una mejora significativa de la coordinación", al facilitar desde Cetra la localización de los equipos y el guiado hasta el punto exacto de cada asistencia.

Esta herramienta también ha permitido compartir información operativa con otros servicios participantes, como Policía Local, Bomberos, el 112 y la Policía Nacional, favoreciendo una respuesta más ágil y coordinada ante las incidencias que requerían su intervención.

El análisis temporal de las incidencias confirma que los momentos de mayor afluencia de público coinciden con una mayor demanda asistencial.

El sábado 10 de octubre fue la jornada con más actividad, con 44 incidencias, seguido del sábado 17, con 35. Entre ambos días concentraron el 34,6 por ciento del total de las intervenciones.

Por franjas horarias, la madrugada, comprendida entre las 00 y las 6:59 horas, acumuló 94 asistencias sanitarias, el 43,1 por ciento del total. La tarde registró otras 84 intervenciones, mientras que durante la noche se contabilizaron 40.

Tampoco se han registrado incidencias destacadas en el Punto Violeta instalado por la Concejalía de Igualdad en el recinto ferial. Más allá de la actividad informativa y de reparto de material divulgativo, ni en el Punto Violeta ni en los servicios de emergencias se han registrado casos de relevancia.

La edil del área de Igualdad, Eva Funes, ha destacado que la ciudadanía, en especial las mujeres, "ha normalizado y valora positivamente la presencia de este dispositivo en el ferial", así como su labor preventiva que "tal y como reflejan los datos, ha ayudado a concienciar y a minimizar las incidencias en el ferial durante la feria de este año".