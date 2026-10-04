Ferias Jaén valora la comercialización de cara a Expoliva 2027 y trabaja para "optimizar todavía más los espacios"

Archivo - El Palacio de Deportes Olivo Arena habilitado como pabellón expositivo en Expoliva 2025. - FERIAS JAÉN - Archivo

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferias Jaén valora el ritmo de comercialización para la XXIII Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva, prevista en mayo de 2027, y trabaja para "optimizar todavía más los espacios" de un evento que cada dos años se convierte en el mayor escaparate mundial del sector.

Así lo ha indicado a Europa Press el gerente de la entidad, Ángel Vera, quien ha explicado que la organización tiene "prácticamente todo cerrado" de cara a una edición en la que, probablemente, se volverá a alcanzar el cien por cien de ocupación.

En este sentido, uno de los objetivos es dar respuesta a toda la demanda de expositores para estar presentes en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos (Ifeja), donde, además, la Diputación tiene previsto construir un gran aparcamiento que amplíe considerablemente las plazas que tiene en la actualidad.

"Nos metemos en más de 300 empresas. En 2025, se nos quedó gente sin entrar porque no teníamos suelo y eso que habilitamos también el Olivo Arena. Para el año que viene vamos a intentar optimizar todavía más los espacios, ya que hemos crecido en algunas obras que hemos hecho, y a ver si es posible que nadie se nos quede fuera", ha afirmado.

Además, "como novedad", se contempla la instalación de carpas en el área exterior donde se sitúa la maquinaria. Se trata de que "todo el mundo esté a cubierto, tanto si hace calor como si llueve", según Vera, quien también ha aludido a la posibilidad de reestructurar flujos y distribución en la feria.

"Estoy convencido de que vamos a hacer la mejor Expoliva de la historia", ha declarado el gerente de Ferias Jaén, quien ha valorado toda la experiencia acumulada para seguir potenciando este evento bienal, clave en el calendario internacional del sector oleícola.

En su última edición, el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén acogió a 300 expositores directos y 183 indirectos de 14 países, un 15 por ciento más que en la anterior. Ocuparon los 38.000 metros cuadrados ofertados, con 6.000 más, ya que el Palacio de Deportes Olivo Arena se sumó como pabellón expositivo.

Durante las cuatro jornadas de Expoliva 2025, se contabilizaron más de 52.000 visitas y se contó con la presencia de más de 1.600 profesionales extranjeros procedentes de 52 países, mientras que en la anterior eran de 24.

Junto a las zonas expositivas, la feria también se convierte en punto de encuentro para debatir sobre innovación, tecnología o investigación, además de analizar los retos que tiene una actividad fundamental en la economía de la provincia de Jaén, principal productora de aceite de oliva del mundo.