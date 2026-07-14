Fernández acusa al PP de privar a Andalucía de 1.100 millones para servicios públicos al tumbar la senda de estabilidad

Archivo - Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. Archivo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este martes al Partido Popular de "privar" a los andaluces de "cerca de 1.100 millones de euros adicionales" que "podrían destinarse" a "mejorar servicios públicos esenciales".

Estas declaraciones se han producido tras conocer que el Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

"El partido popular de Moreno Bonilla está privando a los andaluces y andaluzas de cerca de 1.100 millones de euros adicionales que podrían ir a mejorar servicios públicos esenciales como la Sanidad, la Educación o la Dependencia", ha lamentado el representante del Gobierno en Andalucía en un comunicado a medios.

Es más, ha defendido que "no es la única vez" que el presidente de la Junta "antepone los intereses partidistas al bien de Andalucía", en alusión a la negativa del Gobierno de Juanma Moreno a apoyar el nuevo sistema de financiación y al "desprecio" a la condonación de la deuda de la comunidad.

Por ello, ha querido recordar al jefe del Ejecutivo andaluz que estos recursos "no le pertenecen, le pertenecen a todos los andaluces y andaluzas", y le ha acusado de privarles "de la financiación necesaria para que la sanidad y la educación públicas vuelvan a ser de calidad".

En contexto, tras este rechazo, el Gobierno hará un segundo intento de aprobar la senda de déficit en la sesión plenaria extraordinaria prevista para el próximo día 23 de julio.

Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.