Fernández advierte del "peligro" de reducir la violencia machista a mensajes de condena que "blanquean a negacionistas"

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, atienda a los medios en el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, Jesús María García. A 24 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado este viernes el último asesinato machista confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en la comunidad, el de una mujer de 45 años en Benahavís (Málaga) el pasado 21 de julio. Tras trasladar su pésame, el delegado ha advertido del "peligro" que supone para las mujeres quienes, a su juicio, reducen su lucha contra la violencia de género a "lanzar mensajes de condena mientras blanquean a los negacionistas de ultraderecha". "Esto resta importancia a las políticas de lucha contra esta lacra social y a las medidas más que necesarias para salvaguardar la igualdad y la vida de las mujeres", ha recriminado.

Según ha recogido el Gobierno en una nota, Fernández ha puesto de manifiesto que para acabar con este tipo de violencia, "que ejercen hombres contra mujeres porque no respetan en absoluto sus derechos, no basta solo con lanzar proclamas, sino que se deben activar y reforzar medidas de prevención, protección y lucha".

Al hilo, ha añadido que hay que ser "responsables" con políticas públicas transversales, que alcancen a toda la sociedad, provistas de recursos suficientes, y "estar realmente convencidos de que estamos ante un asunto de Estado y que no hay otra vía para afrontarlo que con rigurosidad, compromiso, transparencia, llamando a las cosas por su nombre". Asimismo, el delegado del Gobierno ha incidido en la necesidad de acudir al teléfono 016 para asesorarse o para obtener información, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata.