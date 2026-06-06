Fernández apunta que los ocho años de Gobierno "se valoran con cifras": "Los datos reflejan más properidad y derechos"

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha analizado este sábado la evolución económica y social que ha experimentado el país, y por ende Andalucía, desde 2018, "año en el que emprendió su camino este Gobierno progresista, cuyo balance se hace con cifras, no con eslóganes, y los datos reflejan más prosperidad, más derechos y más futuro".

Tal y como ha precisado el Ejecutivo en una nota, para argumentar su valoración, Fernández se ha remitido, en primer lugar, a los datos del desempleo, "que no engañan", y ha explicado que desde junio de 2018 hasta la actualidad el número de personas en paro se ha reducido en Andalucía en 252.200 personas, "pasando de 800.320 a lo 548.120 del mes pasado, lo que supone una bajada del 31,5%".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha valorado este dato conseguido "después de una pandemia mundial, la guerra en Ucrania, con sus consecuencias socioeconómicas, otro conflicto internacional que nos afecta de lleno y unas inclemencias meteorológicas extraordinarias, consecuencias de un cambio climático, que ha provocado graves daños en nuestra tierra".

"A pesar de todo ello, la tasa de paro se ha reducido en Andalucía en cerca de siete puntos, pasando del 21,6% al 14,7%, lo que pone el foco en el acierto de las políticas del Gobierno de España, centradas en la protección de la mayoría social y del tejido productivo, que han conseguido escudar el crecimiento sostenido de nuestra economía", ha apuntado Fernández.

En estos ocho años la revalorización por ley de las pensiones ha supuesto un incremento del 43% de las mismas para el millón y medio de pensionistas andaluces, lo que unido a la subida del 66% Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "ha protegido a los colectivos más sensibles al incremento de los precios, dinamizado el consumo interno y combatido la brecha de desigualdad social frente a las sucesivas crisis económicas provocadas por causas internacionales", ha apostillado.

En este impulso del Estado de Bienestar ha jugado un "papel esencial" la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través del cual el Gobierno de España "ha inyectado en Andalucía 9.101 millones de euros, con cerca de 240.000 beneficiarios, entre autónomos, empresas, entidades locales, particulares con políticas encaminadas al incentivo de las energías renovables, la digitalización, la cohesión territorial y la igualdad".

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En este despliegue de los fondos europeos Next Generation-EU, dentro de los planes estratégicos (Perte) del Gobierno de España y en línea con la descentralización de nuevos organismos públicos, Fernández ha enumerado los proyectos "con financiación sin precedentes" que se están desarrollando "en cada una de las ocho provincias andaluzas, convertidos en piezas clave para liderar la soberanía tecnológica de España".

"Desde el diseño de los microchips del mañana en el IMEC de Málaga hasta la energía limpia que nace en el Valle del Hidrógeno Verde de Cádiz, demostramos que esta tierra no es solo un receptor de ayudas, sino el motor industrial y científico que impulsa a todo el país", ha aseverado.

También se ha referido a la "prioridad estratégica" del Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS) en Huelva, la "vanguardia científica" del acelerador de partículas en Granada (Ifmif-Dones), la "cohesión territorial" a través de la Línea de Alta Velocidad en Almería, la "soberanía logística" que supondrá la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba y el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cedetex) del Ministerio de Defensa en Jaén, así como la potenciación de la industria tecnológica y la seguridad satelital que representa la Agencia Agencia Espacial Española (AEE) en Sevilla.

Para cerrar su argumentación, Fernández ha precisado que desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno la Junta de Andalucía ha recibido un 47% más de fondos del sistema de financiación autonómica.

En relación a este tema, ha manifestado que la nueva propuesta de financiación autonómica, "enfocada a garantizar, reforzar y ampliar los servicios públicos en las ocho provincias andaluzas supondría incrementar en 5.700 millones de euros los recursos anuales respecto al modelo vigente", lo que significa "más financiación para mejorar la sanidad, la educación, la dependencia, la universidad o la vivienda", ha puesto como ejemplos.