Fernández censura la "deslealtad" de la Junta al "apropiarse" de inversiones financiadas por el Gobierno

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha censurado este martes la "absoluta deslealtad" de la Junta al "apropiarse" de actuaciones e inversiones que proceden de los recursos transferidos por el Gobierno de España.

En una comparecencia informativa como secretario general del PSOE de Granada con motivo del inicio del curso político, el también delegado del Gobierno en Andalucía ha detallado inversiones como las que se llevan a cabo en carreteras de la provincia.

Así, ha citado la GR-43 entre Atarfe y Granada, los cruces de Maracena y Armilla, la mejora de la salida de Cúllar Vega y Vegas del Genil, la ampliación del aeropuerto y del Puerto de Motril, la Presa de Rules y la modernización de los regadíos de la zona norte, los espigones y el proyecto de la ampliación del metro, que se financia con cien millones de euros de fondos europeos transferidos por el Ejecutivo central a la Junta "a pesar de la absoluta deslealtad del gobierno andaluz al apropiarse de estos fondos y otros destinados a otras importantes actuaciones en la provincia".

Fernández ha asegurado que el PSOE "es la voz que defiende los servicios públicos y que reclama a todas las administraciones que cumplan con Granada" y ha abogado por una política "limpia, constructiva y sin confrontaciones".

"No queremos privilegios, pero no vamos a aceptar menos de lo que nos corresponde", ha subrayado en su comparecencia con motivo del inicio del curso político en la que ha destacado el "compromiso real" del Gobierno de Pedro Sánchez con Granada y en materia de infraestructuras ha recordado la inversión sin precedentes desde 2018.

"Más de 2.600 euros están permitiendo revertir el legado desolador del PP en materia ferroviaria con el avance en la variante de Loja, en la doble vía entre Archidona y Granada, en la integración del AVE en la capital y en el estudio funcional Granada-Almería", ha enumerado.

A nivel social, ha destacado el aumento del 150 por ciento en la financiación de la dependencia, la subida del salario mínimo interprofesional, el "blindaje" de las pensiones y la mayor partida histórica de becas. "También hemos logrado un hito histórico como es la quita de la deuda autonómica que permitirá a Andalucía y a Granada disponer de más recursos para la sanidad, la educación o la dependencia. Frente a los bulos del PP, lo que hay es más dinero para servicios públicos", ha afirmado para reconocer que "no entiendo por irracional el veto de Moreno Bonilla a la quita".

Frente a estos avances, Fernández ha censurado la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la que ha calificado como "el mayor ataque a los servicios públicos, mediante una calculada estrategia para debilitarlos y favorecer lo privado". A su juicio, "el PP ha destrozado la sanidad pública en la provincia con plantillas bajo mínimos en los hospitales y pérdida de servicios, con la peor lista de espera quirúrgica de toda Andalucía y la atención primaria en estado crítico".

La situación de la dependencia "tampoco es mejor, ya que Granada concentra el 20 por ciento de la lista de espera de Andalucía con 9.500 personas y cada mes mueren granadinos sin recibir la ayuda que les corresponde", según ha detallado el PSOE en una nota de prensa tras la comparecencia informativa de Fernández.

En alusión al inicio del curso escolar, el secretario general de los socialistas granadinos ha señalado que el PSOE "no va a permitir que Moreno Bonilla vuelva a castigar a las familias ni suprima unidades en colegios públicos ni recorte transporte o comedor escolar. Sin obviar que ya ha suprimido los auxiliares de conversación extranjera".

CORREDOR MEDITERRÁNEO

Tras defender que Granada debe ser "un nodo logístico y económico del sur de Europa" con hitos clave como el Corredor ferroviario Mediterráneo, la conexión con Almería o el acelerador, entre otros; ha apuntado la necesidad de que la Junta acometa las infraestructuras que le corresponden ya que "los siete años de Moreno Bonilla se saldan con cero carreteras terminadas".

Fernández, que ha reiterado el apoyo del PSOE de Granada a la Capitalidad Cultural, ha demandado a la Junta que cumpla en esta materia como lo hace el Gobierno de España y, por otro lado, "deje el agravio a elementos identitarios de la provincia como la Alhambra, Sierra Nevada, el Parque de las Ciencias, la Escuela Andaluza de Salud Pública o el olvido al PTS. Reclamamos un trato justo".