Fernández destaca el compromiso del Gobierno en la defensa y visibilidad de los derechos del colectivo Lgtbi

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este miércoles la lectura del manifiesto, aprobado este pasado martes en Consejo de Ministros, con motivo de la celebración del Día del Orgullo, el próximo sábado 28 de junio, un posicionamiento de lucha "frente a quienes cuestionan derechos consolidados o esparcen odio disfrazado de opinión, a quienes este Gobierno lo tiene claro: nos tendrán enfrente legislando".

De esta forma se ha expresado el delegado en un acto que ha estado protagonizado por la actriz y cómica Patricia Galván, encargada de leer el manifiesto y que ha recriminado la existencia de "quienes nos quieren quitar la voz, pero no lo van a conseguir", una posición en la que ha encontrado el apoyo en las palabras de Fernández, que ha destacado "la voluntad inquebrantable del movimiento Lgtbi+ de ser sin pedir perdón, una voluntad que hoy es nuestra mayor fuerza democrática", en declaraciones recogidas por el Gobierno en una nota.

Por ello, ha insistido en que "el orgullo no es solo una afirmación individual, sino una responsabilidad colectiva" porque "no basta con visibilizar, hay que proteger; no basta con acompañar, hay que garantizar" y "convertir en ley lo que antes fue esperanza y hacer del derecho un refugio", una posición en la que "este Gobierno siempre será una garantía", ha aseverado Fernández.

El contexto que presenta este manifiesto es que se cumplen 20 años del matrimonio igualitario, aprobado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, "ese espíritu de progreso e impulso sigue vivo", ha asegurado Fernández, quien ha aclarado que "la igualdad no es una meta alcanzada, sino un horizonte que siempre exige nuevos pasos". "Lo que comenzó con el reconocimiento del derecho a casarse ha seguido construyendo una arquitectura legal que protege, acompaña y garantiza", pero, ha advertido, "toda ley necesita algo más que papel y Boletín Oficial del Estado. Necesita voluntad".

De este modo, ha insistido en que "hoy, más que nunca, defender esos derechos significa plantar cara al odio. Porque el odio no es una opinión: es una amenaza. Se disfraza de libertad de expresión, pero busca silenciar. Se disfraza de neutralidad, pero pretende excluir. Y lo que excluye, hiere".

Al respecto, Fernández ha hecho un llamamiento "alto y claro" para convertir la lucha contra el odio "en una tarea de Estado", por lo que ha explicado que además de leyes son necesarias la "educación, la cultura, la presencia política que no se esconda, referentes visibles y una ciudadanía activa que no mire hacia otro lado", ha concluido.

En el acto han participado, además de subdelegados y subdelegadas del Gobierno en Andalucía, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Defensor del Pueblo Andaluz y miembros de colectivos sociales del movimiento Lgtbi+, que han presenciado el despliegue de la bandera arcoíris en la Torre Sur de la Plaza de España, sede de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.