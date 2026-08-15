Fernández felicita a María Pérez: "Eres un orgullo para Andalucía y para toda España"

Archivo - María Pérez en una imagen de archivo. - Song Yanhua / Xinhua News / ContactoPhoto

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha felicitado este sábado a la atleta, María Pérez, natural de Orce (Granada), tras convertirse en campeona de Europa del medio maratón de marcha, en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido).

"Qué grande es nuestra María Pérez", ha escrito en un mensaje en su perfil en X, recogido por Europa Press, en el que añade que "eres un orgullo para Andalucía y para toda España".

Además, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández le ha dado las gracias a la atleta andaluza "por estas alegrías".

Los marchadores españoles María Pérez y Paul McGrath se han proclamado este sábado campeones continentales de medio maratón de marcha en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido), en una jornada en la que la granadina ha batido además el récord del mundo y en la que Miguel Ángel López se ha colgado la plata y Raquel González el bronce en las pruebas de maratón de marcha.

Pérez, doble medallista olímpica y cuádruple campeona del mundo, marchó durante gran parte de la prueba junto a su compañero Miguel Ángel López y paró finalmente el crono en 1:30:06, nueva plusmarca mundial, para colgarse su segunda medalla de oro continental tras la conseguida en 2018 en Berlín en 20 kilómetros marcha.