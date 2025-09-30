Fernández pide a la Junta que "deje de confrontar" y apoye el Plan de Vivienda: "No entendría que le dé la espalda"

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido este martes a la Junta de Andalucía que "deje de confrontar" y apoye el Plan Estatal de Vivienda, ya que, a su juicio, "no entendería que le diera la espalda" teniendo en cuenta que "cumple con el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de triplicar la inversión en vivienda protegida para los próximos cuatro años".

Preguntado por la próxima Conferencia Sectorial de Vivienda, Fernández ha señalado que el Plan Estatal de Vivienda, que asciende a 7.000 millones de euros, contempla que el Gobierno de España aportará 4.000 millones, lo que representa el 60% del presupuesto total. "Son 7.000 millones de euros que representan un presupuesto muy ambicioso, que triplica lo que hasta el momento se había invertido", ha señalado Fernández.

Además, ha hecho un llamamiento directo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que "deje de confrontar con el Gobierno de España" y "anteponga los intereses de los andaluces", instándole a firmar y dar el visto bueno al pacto de vivienda que considera fundamental para resolver "uno de los principales problemas" de la comunidad.

Fernández ha subrayado que el plan "es un magnífico proyecto" que responde a las demandas manifestadas en las encuestas. "No entendería que la Junta de Andalucía le diera la espalda a este plan, como ya lo está haciendo con la Ley de Vivienda del Estado", ha manifestado.