Fernández pide "máxima prudencia" al volante durante la Operación Paso del Estrecho que arranca el próximo lunes día 15

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho. Imagen de archivo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho comienza este próximo lunes, 15 de junio, y se prolongará hasta el 15 de septiembre, con la previsión de superar los 3,5 millones de pasajeros y los 850.000 vehículos, es decir un 3% más de tránsito que la edición anterior, por lo que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido "máxima prudencia en las carreteras, planificar el viaje con antelación y seguir las indicaciones de las autoridades y fuentes oficiales".

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, para hacer frente "al mayor tránsito de personas entre dos continentes", el Gobierno de España ha preparado un amplio dispositivo de coordinación, asistencia e información destinado a "garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos entre Europa y el norte de África", integrado por más de 31.500 profesionales y con la incorporación de tecnología digital de última generación.

De este modo, Fernández ha destacado que "Andalucía asumirá un papel fundamental" en esta operación al concentrar cinco (Almería, Granada, Málaga, Algeciras y Tarifa) de los siete puertos peninsulares participantes por los que embarcaron en 2025 más del 96% de los vehículos y pasajeros del total de la OPE y soportar una parte "muy importante" de los movimientos por carretera que se producen desde la frontera francesa hasta los puntos de embarque.

En este contexto, la OPE alcanza este año su trigésimo séptima edición tras registrar en 2025 cifras récord, con un total de 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas. De este total, pasaron por los cinco puertos andaluces 3.373.697 personas y 829.774 vehículos.

Para este verano, las previsiones apuntan a un nuevo incremento de la actividad, estimándose un aumento del 3 por ciento respecto al pasado año, lo que supondría superar los 3,5 millones de viajeros. "Todo está preparado en las carreteras, en los puertos del Estado y en los centros de control de la Dirección General de Tráfico para garantizar que la operación se desarrolle con las máximas garantías de seguridad y eficacia", ha señalado Fernández.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El delegado del Gobierno ha subrayado que "la principal novedad de la edición de 2026 será la incorporación de tecnología digital de última generación para reforzar la gestión preventiva de la operación, con el objetivo de para minimizar los riesgos y mejorar la seguridad de quienes se desplacen a través de la Península entre el 15 de junio y el 15 de septiembre".

En este sentido, Fernández ha recordado que el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) aprobó un plan específico que adapta la gestión de la OPE a la realidad digital mediante nuevas herramientas de análisis e interpretación de datos.

Entre las innovaciones previstas figura la integración de los análisis biométricos de paso junto a diferentes mediciones y parámetros en tiempo real en materia de tráfico, operaciones portuarias, meteorología o incidentes variados. Todo ello con el objetivo de que la operación, con el mayor movimiento estacional de personas en toda la Unión Europea, "siga siendo un ejemplo de prevención y preparación mediante la gestión de los riesgos".

Asimismo, la OPE 2026 se articula a través de un Plan Específico de Protección Civil dirigido y coordinado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, diseñado para prevenir situaciones de riesgo y dar respuesta a las contingencias derivadas de un movimiento masivo de personas.

El operativo contempla un amplio dispositivo en el que se involucran numerosos organismos de la Administración pertenecientes a siete ministerios, como Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante; la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la Dirección General de Tráfico o las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque.

El Plan Especial de la OPE 2026 comprende un amplio dispositivo que incluye un Plan de Flota --eje central del operativo-- que establece el número de buques y su capacidad, además del número de viajes necesarios para "garantizar el paso fluido de vehículos y pasajeros". Se añaden también los planes provinciales de coordinación y de cada uno de los nueve puertos que participan: Algeciras y Tarifa, en Cádiz; Almería, Málaga y Motril (Granada), Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Ceuta y Melilla; así como planes específicos de seguridad vial.

Por otra parte, el Plan fija también las fechas que se prevén críticas por la afluencia masiva de vehículos y pasajeros. Durante las jornadas de mayor tráfico está previsto que se puedan aplicar una serie de medidas especiales, como la intercambiabilidad de billetes, que ayuden a agilizar al máximo el embarque de los pasajeros.

RECOMENDACIONES A LOS VIAJEROS

Fernández ha hecho un llamamiento a quienes vayan a desplazarse, durante la Operación Paso del Estrecho, para que planifiquen adecuadamente sus desplazamientos. "Es importante preparar el viaje con antelación, adquirir los billetes antes de iniciar el desplazamiento, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades", ha señalado.

De esta manera, "la planificación previa de los trayectos y la adquisición anticipada de los billetes permiten reducir aglomeraciones en los puertos, agilizar los embarques y mejorar la experiencia de los viajeros durante las jornadas de mayor afluencia". La edición de 2026 coincidirá, además, con el primero de los tres eclipses que atravesarán la Península Ibérica en los próximos años, una circunstancia que "podría incrementar los movimientos previstos durante el periodo estival y que ha sido tenida en cuenta en la planificación del dispositivo".