Fernández pone en valor el "compromiso" de quienes trabajan por la seguridad vial de las carreteras andaluzas

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presidiendo el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este jueves el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial, en su categoría de bronce y con distintivo azul al teniente coronel Rafael Ordóñez Calero, y al cabo primero José Antonio Granados Romero, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias profesionales y a su amplia contribución a la mejora de la seguridad vial en Andalucía.

En el acto han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano; el general de brigada jefe de la IV Zona de Andalucía de la Guardia Civil, Luis Ortega; el jefe del sector de Tráfico de la Guardia Civil en Andalucía, el coronel Pedro Herrera; el comisario jefe provincial accidental de Sevilla, José Carlos Castillo; el fiscal delegado para de Seguridad Vial para Andalucía, Luis Carlos Rodríguez; y la coordinadora de la Dirección General de Tráfico en Andalucía, Ana Luz Jiménez, según ha detallado el Gobierno en una nota.

Durante su intervención, Fernández ha puesto en valor "el compromiso constante, muchas veces silencioso, de quienes trabajan cada día por la seguridad de los demás". En este sentido, el delegado, que ha felicitado a los condecorados, ha señalado que las distinciones concedidas reconocen "trayectorias marcadas por la dedicación, la responsabilidad y un firme sentido del deber", cuyo resultado ha sido la protección de miles de personas en las carreteras andaluzas.

De este modo, el representante del Ejecutivo ha subrayado la implicación y el liderazgo del teniente coronel Rafael Ordóñez en la mejora de la seguridad vial en Andalucía, así como su colaboración permanente con las Jefaturas de Tráfico de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Asimismo, ha puesto en valor su desempeño como jefe interino del Sector de Tráfico de Andalucía entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, una etapa en la que demostró "total entrega, plena disponibilidad y una capacidad constante para afrontar los retos con rigor, sentido común y vocación de servicio".

Igualmente, Fernández ha resaltado la labor desarrollada por el Cabo Primero José Antonio Granados Romero, que presta servicio de manera ininterrumpida en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desde 1987. "Casi cuatro décadas de servicio continuado reflejan constancia, vocación y una entrega que se renueva día tras día", ha señalado, destacando su especial cualificación técnica, su elevado número de intervenciones y su participación en tres ediciones consecutivas en la Unidad Móvil de Seguridad Vial de la Vuelta Ciclista a España.

Finalmente, el delegado del Gobierno en Andalucía ha incidido en que "ambas trayectorias han contribuido de manera decisiva a la protección de miles de personas y a la mejora de la fluidez y la seguridad de la circulación en las carreteras andaluzas, siempre en estrecha colaboración con la Dirección General de Tráfico y el resto de administraciones implicadas", y ha asegurado que "esta distinción no solo reconoce dos trayectorias profesionales impecables, sino que también sirve de inspiración para quienes trabajan cada día al servicio público y a la protección de la sociedad".