Fernández reivindica el compromiso del PSOE de Granada contra la violencia machista para "acabar con este drama social"

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha reivindicado este martes el compromiso de las políticas socialistas contra la violencia machista y ha abogado por "seguir trabajando hasta acabar con este drama social que mata a mujeres y a sus hijos".

En su intervención en el Consejo Provincial del PSOE de Granada, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, Fernández ha resaltado la importancia de este foro para "compartir conocimiento y reflexiones sobre este ámbito y ha destacado la labor que el PSOE ha realizado con sus aportaciones a los dos Pactos de Estado y durante este tiempo desde el Gobierno de España".

El dirigente socialista que, junto a la secretaria provincial de Igualdad, Mari Carmen López, y al resto de los asistentes, ha recordado a las víctimas y a sus familias, ha indicado que desde 2018 el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado casi 146 millones de euros a Andalucía en el marco del Pacto de Estado, 25 millones en este último año, según ha detallado el PSOE de Granada en una nota de prensa este martes.

Es una realidad, ha dicho, que contrasta con el "negacionismo" que practica el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en la Junta de Andalucía tras aplicar "recortes a fondos propios y eliminar servicios para las víctimas. En lugar de sumar recursos, los está restando".

"En el PSOE de Granada lo tenemos claro, la violencia machista se ataja con determinación y medidas y recursos encima de la mesa", ha concluido Fernández.