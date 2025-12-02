Fernández resalta la colaboración con municipios del Gobierno con 175 millones de euros para eficiencia energética

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, saluda a un operario en Cenes de la Vega (Granada) - CENES DE LA VEGA

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este martes cómo "el despliegue de más de 175 millones de euros a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (Pirep), con cargo al Plan de Recuperación, está permitiendo a los municipios andaluces, con la colaboración del Estado, emprender mejoras de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático en sus edificios públicos, mejorando la calidad de vida en su entorno, tanto de los funcionarios como de los vecinos".

Fernández ha puesto como ejemplo en una visita a Cenes de la Vega (Granada) la actuación que se está desarrollando en el CEIP El Zargal de este municipio del cinturón granadino, con un presupuesto total de 658.317 euros, de los que 345.111 euros corresponden a una subvención. "Una aportación que supera 52 por ciento de la inversión y que, sin la ayuda del Gobierno de España, no podría afrontar en solitario el ayuntamiento, que en este caso asume la inversión a pesar de que las competencias en materia de educación son de la administración autonómica".

Además, Fernández ha insistido en que "el Pirep es el mejor ejemplo de cómo la inyección de fondos por parte del Gobierno de España a los ayuntamientos de municipios andaluces les permite renovar su parque público de edificio y hacerlos más habitables, al tiempo que generan una bolsa de obras que suponen más empleo y riqueza para la localidad", ha explicado Fernández.

También ha desgranado los distintas líneas del programa, ya sea a través de subvenciones concedidas directamente a los ayuntamientos o transferencias a la administración andaluza para actuar sobre edificios de titularidad autonómica.

En el conjunto de Andalucía, la inversión procedente de los Pirep autonómico y local alcanza los 175 millones de euros, una cantidad que permitirá intervenir en 89 edificios públicos repartidos por toda la comunidad autónoma, según ha detallado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

El Pirep busca contribuir a luchar contra el cambio climático, mejorar la calidad de vida y solventar importantes carencias del parque edificado público relativas a cuestiones de habitabilidad, como puede ser, el confort acústico deficiente, la calidad del aire en el interior del edificio, los problemas de accesibilidad y la mejora de distribuciones obsoletas o desactualizadas con las nuevas formas de trabajo. Este programa está recogido en la inversión 5 de la componente 2 del Plan de Recuperación, dotada inicialmente con 1.080 millones de euros.