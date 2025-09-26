Fernández señala "la apuesta y el empeño" del Gobierno como responsables del crecimiento del Puerto de Motril (Granada)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, clausura el acto del 20 aniversario del Puerto de Motril. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN ANDALUCÍA

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha clausurado este viernes el acto del 20 aniversario del Puerto de Motril, una celebración donde ha destacado el crecimiento y posición actual de estas instalaciones en el conjunto de puertos del Estado, "que no ha sido fruto de la casualidad, sino de la apuesta y el empeño del Gobierno de España por transformar este puerto hasta convertirlo hoy día en un espacio moderno, competitivo y con proyección internacional".

En esta senda por la que ha transitado el puerto motrileño, Pedro Fernández ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con la andaluza Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, como el responsable de la formalización de creación de la Autoridad Portuaria, "momento a partir del cual se convirtió en Autoridad Portuaria independiente, respondiendo a una reclamación justa, necesaria acertada para el desarrollo de la zona", según ha recogido el Gobierno en una nota.

Fernández ha refrenado con datos dicha decisión y se ha referido a las conexiones regulares con el norte de África han impulsado tanto el tráfico ro-ro, con miles de camiones y UTIs cada año, como el movimiento de pasajeros y vehículos, así como al auge de los cruceros, que en 2024 alcanzó la cifra récord los 58.842 pasajeros.

"Dicho crecimiento continúa en 2025, donde hasta agosto se han movido cerca de 1,9 millones de toneladas de mercancías, con aumentos sostenidos que lo sitúan entre los puertos de mayor crecimiento porcentual del sistema portuario del Estado", ha añadido.

Tras agradecer la labor de quienes han desarrollado su trabajo al frente de este espacio en estos 20 años, el delegado del Gobierno ha destacado la instalación del Punto de Inspección Frontero (PIF) como un "hito que aceleró su desarrollo, adquiriendo autonomía operativa plena en materia de importación/exportación, lo que ha permitido atraer más carga, diversificar tránsitos y reducir costes logísticos", y que posteriormente continuó con la creación de servicios específicos de sanidad vegetal y veterinaria para mercancías agrícolas y animales, así como el control aduanero para pasajeros extracomunitarios con mascotas.

A todo ello ha sumado el plan de infraestructuras portuarios -- conocido como "Máster Plan - Motril Puerto Abierto", "que está permitiendo reordenar y especializar dársenas portuarias, mejorar accesos terrestres, integrar el puerto con la ciudad y habilitar nuevas plataformas logísticas". Fernández ha destacado los últimos avances que posibilitan el crecimiento futuro.

De un lado la reciente tramitación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del puerto de Motril que verá su aprobación mediante orden del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que permitirá la desafectación de la parcela de la Barriada del Agriaz y la puesta al servicio de la ciudadanía de un importante espacio urbano.

Por otro lado, hace tan solo unos días, el 17 de septiembre de 2025, el Ministerio de Transición Ecológica abrió el expediente de evaluación ambiental simplificada de la concesión administrativa de zona náutico- deportiva y de servicios de la dársena interior del puerto.

La actuación propiciará una significativa transformación del recinto y una mayor integración del Puerto de Motril y la ciudad, afectando a más de 412.000 metros cuadrados con una inversión pública y privada superior a 20 millones de euros.

"El Puerto de Motril cuenta con un pasado que merece orgullo, una realidad presente ya consolidada y un horizonte abierto donde encontrará el respaldo del Gobierno de España para consolidarlo como un instrumento clave del progreso estratégico de Andalucía y de España en el Mediterráneo", ha concluido.