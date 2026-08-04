Fernández señala que los ocho años de Gobierno de España "han incrementado los indicadores de prosperidad en Andalucía"

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho repaso por las medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo desde 2018 y ha destacado "cómo Andalucía sale ganando y fortalecida con este Gobierno progresista", gracias a "la reforma laboral, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la retribución de las pensiones o el fortalecimiento del sector empresarial y la diversificación de los sectores productivos de la mano de los fondos del Plan de Recuperación, que han conseguido incrementar todos los indicadores de prosperidad en Andalucía".

"La realidad se impone frente al ruido de quienes intentan a diario ocultar los proyectos y las medidas que están beneficiando a Andalucía", ha asegurado basándose en los datos del paro publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, "que constatan una nueva bajada del desempleo en Andalucía en julio en 9.661 personas, situándose el número de demandantes en 526.862 personas", tal y como ha subrayado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

A ello ha sumado la Encuesta de Población Activa (EPA), "que ha cerrado el segundo trimestre de este año con una reducción de la tasa de paro de 8,5 puntos respecto a 2018, al situarse en el segundo trimestre en el 14,5%, frente a los 23 de hace 8 años".

A estos datos ha sumado el "récord de ocupación en Andalucía, con más de 3,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, medio millón de trabajadores más que en 2018" o el incremento del número de contratos indefinidos tras la reforma laboral, "1,31 millones, más de un millón de los que se habían firmado con estas condiciones en el año 2019", ha subrayado.

Para Pedro Fernández, "en estos resultados están implicadas directamente las transferencias realizadas por el Gobierno de España en 2025 para la protección por desempleo, por importe de 4.491 millones de euros; las Políticas Activas de Empleo, que suman 417,9 millones; y los seis planes integrales de empleo consecutivos, que suman 300 millones en subvenciones directas a la Junta de Andalucía, "todas ellas con el objetivo, por un lado, de aumentar la capacidad de generar empleo en el territorio y, por otro, proteger a las personas".

Ha añadido que el incremento, en más de un 60%, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarse en los 1.221 euros mensuales "mejora los ingresos de más de medio millón de trabajadores y trabajadoras en Andalucía".

"Si a esta medida unimos la revalorización de las pensiones a más de 1,5 millones de andaluces y andaluzas, estamos hablando de familias con mayor capacidad de ahorro y con más ingresos, lo que además favorece el consumo interno, impulsando la economía de la región", ha explicado.

Con ello, ha dejado claro que las medidas económicas impulsadas por este Gobierno "no son fruto de la improvisación, sino de la planificación del presente y la anticipación de situaciones futuras".

De forma paralela al crecimiento del empleo, el delegado del Gobierno se ha referido al fortalecimiento del sector empresarial y a la diversificación de los sectores productivos "gracias al esfuerzo inversor del Ejecutivo y al gran apoyo de los fondos del Plan de Recuperación, de los que Andalucía ha recibido ya 9.112 millones de euros, que han llegado a 237.623 beneficiarios andaluces, de los cuales más del 80% son empresas, pymes, autónomos y microempresas".

Junto al tejido empresarial, Fernández ha recordado que el Gobierno de España ha apostado por Andalucía para implantar Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), "que la están convirtiendo en una región atractiva para invertir en sectores estratégicos como el hidrógeno verde, aeroespacial, microchip o el vehículo eléctrico".

"Con los fondos europeos y el despliegue de los Pertes se están modernizando infraestructuras, impulsando sectores estratégicos, promoviendo la digitalización de las empresas y apostando por los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad o la vivienda social", ha dicho.

Sin embargo, ha aclarado que "no basta con recibir fondos, hay que ejecutarlos bien", por lo que ha lanzado un mensaje de advertencia a la Junta de Andalucía sobre el riesgo que supone ser la cuarta comunidad autonómica por la cola en ejecución de los fondos del Plan de Recuperación porque "cada euro sin ejecutar es una ocasión desperdiciada para transformar nuestro modelo económico, generar empleo de calidad y reforzar el bienestar de nuestra tierra".

"Está en juego el avance de Andalucía y el futuro de los andaluces", ha concluido.