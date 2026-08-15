Fernández, tras terremoto en Granada: "Es tiempo de evaluar daños y evitar el paso por los lugares afectados"

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo.- María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado este sábado tras el terremoto de Granada, que ha sido de magnitud 5 y ha tenido su epicentro en la localidad de Alhendín, que "es tiempo de evaluar daños y evitar el paso por los lugares afectados, puede haber desprendimientos".

Fernández, en un mensaje en su perfil de la red social X, recogido por Europa Press, ha escrito que "esta madrugada nos hemos llevado un buen susto en Granada".

"Ahora es tiempo de evaluar daños y evitar el paso por los lugares afectados, puede haber desprendimientos", ha agregado el delegado del Gobierno de España en Andalucía.

El terremoto se ha producido exactamente a las 01,04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud. Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.