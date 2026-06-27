Fernández valora el fondo estatal de más de 7,2 millones en Bedmar y Garcíez (Jaén) en infraestructuras y sector agrario

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, junto al alcalde de Bedmar y Garcíez, Enrique Carreras, y el secretario general de la Subdelegación, Pedro Garrido - GOBIERNO DE ESPAÑA

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado la inversión del Gobierno de España en Bedmar y Garcíez, donde se movilizarán más de 7,2 millones de euros para reparar infraestructuras municipales afectadas por los temporales y apoyar a los titulares de explotaciones agrarias.

Así lo ha señalado durante la visita realizada al municipio junto al alcalde de Bedmar y Garcíez, Enrique Carreras, y a la que también ha asistido el secretario general de la Subdelegación, Pedro Garrido, entre otros miembros de la Corporación, señala en un comunicado.

Manuel Fernández ha explicado que gracias a la acción inversora del Gobierno y al respaldo del Ministerio de Política Territorial, el Ayuntamiento ejecutará 28 actuaciones, con un presupuesto que supera los 2,28 millones de euros, destinadas a la reparación, reconstrucción y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios municipales.

"Se trata de una inversión histórica para Bedmar y Garcíez, que permitirá recuperar los espacios afectados por las inundaciones, mejorar los servicios públicos y reforzar la capacidad del municipio frente a futuros episodios meteorológicos", ha destacado. El subdelegado ha incidido en que las actuaciones serán financiadas al 100% por el Gobierno de España, incluyendo los gastos de gestión.

Además, se incluye la posibilidad de impulsar infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe" y se amplía el período de ejecución a tres años, "lo que refuerza el compromiso del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud", ha reiterado.

La inversión municipal, sumada a los 4.917.664 euros destinados a los titulares de 679 explotaciones agrarias, eleva la aportación total del Ejecutivo central en Bedmar y Garcíez hasta los 7.201.994 euros.

PRINCIPALES ACTUACIONES MUNICIPALES

El proyecto de mayor importe es la adecuación de la zona de aparcamiento de San Isidro, con 741.804 euros. También destacan la intervención en el parque de La Pililla, con 315.035 euros, y la renovación de las tuberías de abastecimiento del depósito del Castillo, con 264.410 euros.

Asimismo, se destinarán 183.587 euros a mejorar las condiciones de estanqueidad y confort térmico del Ayuntamiento de Bedmar; 137.647 euros al lavadero municipal; y 124.007 euros a la reparación de baches y socavones en distintas calles del municipio. Entre las actuaciones previstas figuran también la mejora de la salida de El Pelotar hacia la carretera de Mancha Real a Cazorla, con 86.537 euros; la reparación del sendero Pilarejo-Casas Nuevas, con 79.445 euros; y el cerramiento del antiguo campo de fútbol, con 56.547 euros.

La relación se completa con intervenciones en instalaciones deportivas, edificios municipales, alumbrado, señalización, saneamiento, espacios públicos y equipamientos sociales y culturales.

ACTUACIONES EN GARCÍEZ

El programa recoge cuatro intervenciones específicas en Garcíez, con una inversión conjunta de 102.500 euros. En concreto, se destinarán 34.000 euros a la Asociación Juvenil de Garcíez; 28.000 euros al cementerio de la Entidad Local Autónoma; 22.500 euros al Ayuntamiento de la ELA; y 18.000 euros a la guardería temporera.

Fernández ha destacado que "el compromiso del Gobierno de España alcanza a todo el término municipal y permitirá mejorar servicios esenciales tanto en Bedmar como en Garcíez".

APOYO AL SECTOR AGRARIO

Junto a la inversión en infraestructuras municipales, el subdelegado ha puesto en valor las ayudas destinadas al sector agrario. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está procediendo al pago de 4.917.664 euros a los titulares de 679 explotaciones agrarias afectadas por los temporales.

Como ha enfatizado, se trata de un primer pago, ya que quedan pendientes otras dos relaciones de beneficiarios que se publicarán próximamente. Además, se destinarán 65.100 euros euros a la reparación de diversos caminos rurales, una actuación financiada al cien por cien por el Gobierno de España y que representa la totalidad de la cantidad solicitada por el municipio.

"Estas ayudas constituyen un respaldo fundamental para los agricultores y agricultoras de Bedmar y Garcíez, que podrán afrontar los daños sufridos y recuperar progresivamente la normalidad en sus explotaciones", ha afirmado.

MÁS DE 400 MILLONES PARA LA PROVINCIA

Manuel Fernández ha recordado que la inversión destinada a Bedmar y Garcíez forma parte del paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para financiar la reconstrucción de infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia.

"Jaén es la provincia que está recibiendo una mayor cantidad de recursos para las entidades locales con cargo al Real Decreto-ley de ayudas por el temporal, con alrededor de 2.500 actuaciones previstas", ha señalado. Finalmente, Fernández ha agradecido el trabajo del personal técnico de la Subdelegación del Gobierno y la coordinación mantenida con el Ayuntamiento.

"El Gobierno de España está cumpliendo con Bedmar y Garcíez. Esta inversión permitirá reparar los daños, mejorar los servicios públicos y apoyar a uno de los principales sectores económicos del municipio", ha concluido.