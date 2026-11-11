Ferrer Global Corp adquiere la compañía farmacéutica VIR para aumentar su red de servicios médicos

El fundador y director ejecutivo de Ferrer Global Corp, el doctor Gustavo Ferrer, junto a Enrique Ruíz Escat. - VIR

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrer Global Corp. ha adquirido VIR, una compañía farmacéutica española con 87 años de historia, incorporando el desarrollo y la fabricación de medicamentos a su creciente red de servicios médicos y tecnología sanitaria digital.

Según ha informado la entidad en una nota, la adquisición representa "un paso importante" hacia la integración de todas las etapas de la atención sanitaria, desde el desarrollo de medicamentos hasta el tratamiento de los pacientes que los necesitan.

"No llegamos a VIR simplemente para adquirir una fábrica. Llegamos para construir sobre 87 años de historia y dar un nuevo futuro a ese legado", ha afirmado el fundador y director ejecutivo de Ferrer Global Corp, el doctor Gustavo Ferrer.

En este sentido, la compañía ha detallado que VIR cuenta con aproximadamente cien empleados, una cartera de más de 260 medicamentos registrados y presencia internacional en más de 40 países.

Además, ha destacado que la adquisición permitirá a Moxie "conectar la identificación de las necesidades de los pacientes con el desarrollo, la fabricación y el suministro de tratamientos, con un enfoque inicial en la medicina respiratoria".

La adquisición es el resultado de una relación de cinco años que comenzó en CPHI, un encuentro internacional de la industria farmacéutica. Al respecto, la compañía ha narrado que Ferrer conoció al equipo directivo de VIR mientras buscaba socios fabricantes para desarrollar nuevos medicamentos de administración nasal.

Aquellas conversaciones dieron lugar a una colaboración centrada en el desarrollo farmacéutico y las tecnologías patentadas de administración de medicamentos.

Para Ferrer, médico cuya trayectoria profesional se ha centrado en el tratamiento de enfermedades respiratorias graves, la adquisición representa "una oportunidad para acercar el desarrollo científico a la atención cotidiana de los pacientes".

CONECTANDO MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA Y ATENCIÓN SANITARIA

Ferrer Global Corp., el grupo empresarial fundado por el doctor Gustavo Ferrer, ha reunido a The Moxie Health Group, que presta servicios clínicos; MoxieLink, su plataforma de tecnología sanitaria digital; y VIR, la compañía dedicada al desarrollo y la fabricación de medicamentos.

La visión a largo plazo de Ferrer Global Corp.es, según ha argumentado, "facilitar que los médicos identifiquen necesidades médicas aún no cubiertas, colaboren con equipos científicos en el desarrollo de tratamientos y utilicen herramientas digitales para realizar un seguimiento de la evolución de los pacientes".

Entre las áreas de desarrollo previstas se encuentran las terapias respiratorias, los sistemas de administración nasal de medicamentos y las tecnologías que permiten prestar atención sanitaria fuera de los entornos hospitalarios tradicionales.

"El futuro de la atención sanitaria no consiste simplemente en desarrollar mejores medicamentos. Consiste en conectar mejores medicamentos con una mejor tecnología y una mejor atención, independientemente de dónde se encuentre el paciente", ha afirmado Ferrer.

Ferrer Global Corp. tiene previsto fortalecer la cartera actual de medicamentos de VIR, al tiempo que impulsa el desarrollo de nuevos productos y establece alianzas internacionales. Los nuevos tratamientos y la entrada en otros mercados estarán sujetos a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

CONSTRUYENDO SOBRE EL LEGADO DE UNA FAMILIA

Ferrer ha destacado que la experiencia de los empleados de VIR y los cimientos establecidos por la familia fundadora de la compañía fueron factores fundamentales en la adquisición.

"El mayor valor de VIR no reside únicamente en los medicamentos que produce, sino también en el conocimiento de sus profesionales y en las posibilidades que podemos crear juntos", ha señalado.

Los planes de Moxie incluyen fortalecer los procesos de fabricación, ampliar las capacidades digitales y apoyar el desarrollo profesional de los empleados.

A medida que avancen estas iniciativas, la compañía también buscará atraer talento especializado en ciencias farmacéuticas, ingeniería, biotecnología y tecnología digital. "La familia construyó los cimientos. Nuestra responsabilidad es honrar ese legado y, al mismo tiempo, abrir las puertas a los próximos 87 años", ha señalado Ferrer.

MADRID COMO CENTRO DE INNOVACIÓN

Moxie tiene previsto convertir Madrid en un centro estratégico para la fabricación farmacéutica, la investigación y el desarrollo, así como para la colaboración entre Europa, Estados Unidos y América Latina.

Su visión para VIR by Dr.Ferrer contempla "una iniciativa específica de investigación y desarrollo que conectará a científicos farmacéuticos, ingenieros biomédicos, desarrolladores de software, universidades y socios tecnológicos", ha explicado la entidad.

Entre los posibles proyectos se encuentran tratamientos respiratorios avanzados, tecnologías médicas conectadas y sistemas digitales de fabricación.

"Mi sueño es que algún día, cuando se piense en innovación farmacéutica en Madrid, VIR by Dr. Ferrer sea uno de los nombres que vengan a la mente", ha apuntado Ferrer.