Férriz denuncia la "situación insoportable" de la sanidad pública y exige a la Junta soluciones y no una "pose ensayada"

JAÉN, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado este miércoles la "situación insoportable" que sigue atravesando la sanidad pública y ha reclamado a la Junta soluciones frente a la "pose ensayada" y los "discursos falsos" en los que "dicen que funciona bien".

En una comparecencia en Jaén junto al portavoz socialista en la Comisión de Administración Local y Función Pública, Víctor Torres, la dirigente socialista se ha centrado especialmente en "los padres y madres que lo han pasado mal" en estas fechas navideñas porque sus hijos "no han podido acudir a un pediatra" en su centro de salud.

"Es insoportable que un padre, una madre tenga un niño malo, no tenga posibilidad de ir a su centro de salud a que lo atienda un médico y no tenga más remedio que verse empujado a un médico privado. Porque no hay madre ni padre que su hijo esté malo y lo tenga un día, otro día sin que nadie los atienda", ha comentado, no sin añadir que "hasta las consultas de pediatría han estado colapsadas", precisamente por ello.

Tras considerarlo de "vergüenza auténtica", ha retado a la consejera de Salud, Catalina García, y al propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, "más preocupado en ser 'instagramer' que en solucionar los problemas de la gente, a decir que no hay ningún problema".

Férriz ha preguntado si gobiernan "con la frialdad del mármol, con el corazón helado" y ha manifestado que "hay dinero, hay recursos, hay competencias", pero "no se ponen soluciones". Algo que ha señalado también en el caso de las listas de espera en centros hospitalarios, con "120.000 jiennenses, 1.056.000 andaluces y andaluzas, esperando para ser operado o que lo vea un especialista".

Y todo ello, en una época donde se ve "repuntar" el covid, con los sanitarios "exhaustos" y sin entender, "cuando hay profesionales a los que hay que renovarles el contrato, por qué no se hace con unas condiciones dignas".

"Si se están haciendo contratos de un mes, de dos meses, en el momento en que cualquier comunidad ofrezca un contrato a un profesional andaluz de uno, dos o tres años la gente se irá porque no tiene buenas condiciones laborales y salariales. Esto no es que falten sanitarios, es que los hay y se van", ha declarado.

Al respecto, ha afirmado que, "si no hay médicos y enfermeros, que es el lamento al que constantemente alude la consejera de Salud, que explique por qué a esos médicos y enfermeros no se les retiene aquí", algo que se hace "con buenas condiciones". Sin embargo, según ha agregado, "esta Navidad lo que ofreció la Junta de Juanma es que a los profesionales sanitarios no les pagaban los complementos, la extra".

"El tema sanitario lo pueden cubrir con cubos de propaganda, pero la gente que tiene un problema de salud sabe que cuando a acude a su médico, su centro de salud tiene un problema", ha asegurado Férriz, para la que la provincia de Jaén "se nota" especialmente.

Al hilo, se ha referido al propio estado del Complejo Hospitalario de Jaén, que es "lamentable", así como al Hospital Neveral "cerrado" o hospitales comarcales como el de Andújar o la Sierra de Segura que "están desmantelando", mientras que el de Cazorla continúa "bajo mínimos", pese a la "prisa" por inaugurarlo.

Así las cosas, la vicesecretaria general del PSOE-A ha denunciado "la propaganda falsa de que la sanidad pública funciona bien" y ha lamentado que el presupuesto para 2023 "a quien beneficia de nuevo es a la sanidad privada".