Férriz dice que Espadas en el debate en el Senado "hablará de igualdad" y reprocha a PP su "utilización burda"

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha asegurado este miércoles, en la jornada previa a que el Senado acoja la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas con la intervención de los presidentes autonómicos y donde participará Juan Espadas como portavoz del Grupo Socialista, que la intervención del secretario general del PSOE-A "hablará de igualdad" porque "la comparecencia es para hablar de la igualdad entre territorios".

Mientras ha reprochado al Partido Popular "la utilización burda" de la Cámara Alta y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "está muy pancartero", Férriz, en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía y a preguntas de los medios de comunicación, ha apuntado, sobre esa intervención de Espadas y si aludirá a una futura amnistía para los políticos catalanes condenados por el procés, que "diga lo que considere conveniente".

La dirigente socialista ha puesto de manifiesto paradojas como que "en el Senado todavía no se han constituido las comisiones" y ha remarcado que la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas podría haber sido "para hablar de la financiación autonómica", y colegir que "ahora no toca" y que "ahora toca lo que toca en Génova", así como que "las instituciones están al servicio de Feijóo".

La también vicesecretaria general del PSOE andaluz ha proseguido con recriminaciones hacia el Partido Popular, a cuyos dirigentes ha calificado de "constitucionalistas a tiempo parcial", a la vez que ha lamentado el uso de la Constitución española "para enfrentar a unos (españoles) con otros".

Tras preguntarse "si es normal que pongan a este país a revienta caldera", Férriz ha reclamado "respeto" para el futuro debate de investidura de Pedro Sánchez como candidato a presidente del Gobierno porque "no es de recibo que no has podido formar gobierno, no has logrado llegar a la investidura y tienes que respetar que el Rey haga la encomienda a Pedro Sánchez", con el argumento dirigido al PP de que "tiene el mismo derecho que tú a formar gobierno", para lamentarse de que "estos señores revientan lo que tengan que reventar porque ellos no van a gobernar".