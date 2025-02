Férriz optará a liderar el PSOE de Jaén en una lista única por la que trabaja o en primarias: "iré hasta el final"

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, presentará su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Jaén, cuyo actual responsable, Francisco Reyes, ha expresado su intención de no optar a la reelección en el próximo congreso ordinario si hay clima de "unidad".

"Creo que puedo generar un clima de unidad, partiendo de la base de que la unidad no la reparte uno, la unidad se genera en torno a la mayoría. Yo voy a intentar que no haya primarias, voy a intentar que haya un consenso", ha afirmado. Así lo ha indicado este lunes a Europa Press después de que en el comité provincial del sábado, donde se aprobó el 16º congreso ordinario, comunicara que se presentará para liderar la formación.

Por ello, tras esa reunión, habló con las dos personas que, "aunque no han dicho nada oficialmente", "han manifestado su intención" de dirigir el PSOE de Jaén: el alcalde de Arjona, Juan Latorre, y el de Marmolejo, Manuel Lozano. Este último se postuló en el pasado congreso apostando por una renovación, si bien se integró finalmente en la candidatura de Reyes, en el cargo desde 2010.

Férriz ha explicado que se ha comprometido con sus compañeros a sentarse con ambos "y a intentar una lista única para evitar las primarias". No obstante, ha añadido que va a ir "hasta el final" y, si no se evita la votación, no le "parece ninguna cosa tremendamente negativa".

"Las primarias son un proceso democrático, donde, además, los militantes ya son mayores de edad y son responsables, votan y eligen; también es su hora y su momento. Que haya varios candidatos es positivo, porque eso quiere decir que aquí hay relevo, que hay cantera, que hay gente que quiere dirigir esto y lo único que digo es que las primarias hay que abordarlas para unir, no para separar", ha subrayado.

Una actitud con la que la parlamentaria asegura que afronta este proceso y que supone "no poner a la gente ni contigo ni contra ti", "no decir absolutamente ni una palabra negativa de ninguno de los otros candidatos" y construir un proyecto en base a lo que pueda aportar.

EXPERIENCIA

En su caso, según ha destacado, se fundamenta en "toda la experiencia y todo el bagaje" que ha acumulado gracias a lo que le ha "dado el PSOE de Jaén" y que ahora le quiere "devolver". De este modo, puede ponerse "en la piel de alcaldes y de alcaldesas", de quienes "están en la oposición" y "hasta de los que han tenido una moción de censura", puesto que ha vivido todas esas circunstancias.

A ello ha sumado su paso por la Diputación, que le "ha permitido conocer todos y cada uno de los rincones de la provincia y la realidad de cada municipio", y por el Parlamento, donde ha "crecido políticamente", ha "ganado visibilidad" y pone "nervioso al PP".

"Me he ganado el respeto de la militancia con mi trabajo poniéndole voz a los andaluces y a los problemas de los andaluces", ha dicho no sin hablar también de su conocimiento orgánico, de "las entrañas del partido", ya que ha sido vicesecretaria en Jaén y Andalucía.

Sobre esa base, ha "hecho una propuesta" a Latorre y lozano, de la que no ha querido dar detalles, "y los dos están pensando", punto en el que ha valorado que sean, "por lo pronto, receptivos a sentarse a hablar". Si "sale bien", habrá "una lista conjunta" y, "si no sale tan bien y cada cual quiere ir a primarias solo", pues "no pasa nada" y cada cual deberá contar a la militancia su psopuesta.

PROCAMBIO

En este sentido, cuestionada por la posibilidad de que Reyes pueda presentar también candidatura, ha precisado que él "no va a garantizar que no haya primarias". Ha considerado, igualmente, que "tiene que entender, como él mismo ha dicho, que su ciclo se ha acabado" y dejar que quienes "tienen un proyecto renovador para la provincia lo pongan encima de la mesa" y "el proceso se produzca con total normalidad".

"Yo no soy anti Paco Reyes ni cosas de esas. Yo soy procambio, prorrenovación", ha apostillado la parlamentaria andaluza, no sin incidir en que ha dado un paso al frente una vez que el actual secretario general "dijo que daba un paso al lado".

Cabe recordar que el 16º congreso provincial ordinario tendrá lugar el próximo 29 de marzo. Antes, el 24 de febrero, se abrirá el plazo para la presentación de precandidaturas a la Secretaría General, a continuación se recogerán los avales y, finalmente, habrá votación si se presenta más de un aspirante.