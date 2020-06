Férriz (PSOE) exige a Bendodo que dé la cara por "gran fraude" del PP a la provincia con las autovías

JAÉN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha exigido al consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, que "dé la cara por el gran fraude que el PP acaba de cometer con la provincia de Jaén en materia de carreteras".

"El PP y Moreno Bonilla le han hecho a Jaén el timo de la estampita. Nos enseñaron unas autovías en campaña electoral y ahora las autovías han desaparecido y nos queda la poco creíble promesa de unas obras de reforma de las carreteras", ha resumido Férriz.

Asimismo, el PSOE ha recordado en un comunicado que el PP llevaba en su programa "de manera literal la transformación en autovía de la A-311 Andújar-Jaén por Fuerte del Rey" y la "construcción de la autovía Jaén-Torredonjimeno-El Carpio".

"No dijeron nada de estudios, no dijeron nada de alternativas, no dijeron nada de refuerzo del firme. Han consumado una gran mentira, un engaño masivo y una agresión más a la provincia de Jaén", ha denunciado la socialista.

Férriz ha visto "increíble" que la Junta de derechas y el PP "intenten justificar ahora lo injustificable" y ha preguntado "dónde están ahora todos esos coros de voces que tanto se quejaban de algunos presuntos agravios y que ahora están callados".

"La Junta de derechas prometió dos autovías y ahora resulta que no va a construir ninguna. Lo que hace es simplificarlas a unas obras de reforma en ambas carreteras y encima las fía nada menos que al horizonte 2027. Es totalmente inaceptable", ha sentenciado la coordinadora socialista.

En este sentido, ha argumentado que "poco cabe esperar de una Junta de derechas que prevé licitar en todo 2019 la ridícula cifra de 2,9 millones de euros en carreteras en la provincia".

"Los que prometieron dos autovías por activa y por pasiva; y los que han condenado a Jaén recibir sólo el dos por ciento del total de la licitación en carreteras de toda Andalucía, dicen ahora que van invertir decenas y decenas de millones de euros en arreglar la Torredonjimeno-El Carpio y la Fuerte del Rey- Andújar", ha dicho la socialista.

"No hay quien les crea. No tienen ninguna credibilidad", ha sentenciado Férriz, quien ha preguntado a Bendodo "si puede adelantar alguna agresión más a la provincia de Jaén, dentro del 'Plan Jaén Mejor Ninguneada', el plan de discriminación especial que las derechas traían bajo el brazo para el Gobierno andaluz y que están ejecutando sin piedad con los hombres y mujeres de esta tierra".

"Sin inversión en carreteras, autovías fantasma, 7,5 millones de euros menos en planes de empleo, recorte de medio centenar de unidades educativas, impago de julio a las escuelas infantiles, recorte financiero a la Universidad, falta de planificación para el inicio del curso escolar, listas de espera en sanidad y dependencia, el Hospital de Cazorla al diez por ciento, las Urgencias del Bulevar sin abrir. Este es el cambio a peor de la Junta de PP y Ciudadanos", ha concluido Férriz.