Férriz (PSOE) en Jaén: "Juan Espadas garantizará el primer trabajo de los jóvenes"

JAÉN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PSOE al Parlamento andaluz por Jaén, Ángeles Férriz, ha manifestado este sábado que su formación "es el único partido que puede garantizar un proyecto de vida" a la juventud en Andalucía y que, en este sentido, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, "Juan Espadas, garantizará el primer trabajo de los jóvenes".

En este sentido, ha anunciado la primera oportunidad laboral para los jóvenes, una medida en la que se implicará a agentes sociales y económicos para "acabar con la pescadilla que se muerde la cola de no trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no trabajo". Así, "el primer empleo será un derecho con Juan Espadas en la Presidencia de la Junta", ha proclamado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Férriz, que ha participado en una jornada de Juventudes Socialistas de Jaén, también ha apuntado a la importancia de la formación y la Universidad ligadas al empleo, por lo que "no podemos permitir que haya un sistema de financiación que ponga en riesgo el motor económico de nuestra provincia, que es la UJA, que forma a nuestros jóvenes y les da capacidad para acceder al mercado laboral".

Ha añadido que no se entienden los motivos por los que Juanma Moreno "le quiere pegar un bocado a la UJA" y ha concluido que es una cuestión de modelo: "quieren deteriorar la universidad pública para favorecer a la privada".

De igual manera, ha considerado "increíble" que Moreno "tenga guardadas en un cajón las ayudas al alquiler de la vivienda", cuando es iniciativa y dinero del Gobierno de Pedro Sánchez "y lo único que tiene que hacer la Junta es convocarlas".

"Moreno Bonilla es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer", ha resumido para incidir que en estos tres años "hemos visto que Andalucía ha recibido la mayor inversión de su historia gracias a Pedro Sánchez y no ha habido ninguna medida para estos jóvenes que llevan dos crisis a sus espaldas, ninguna medida para que pudieran tener ese proyecto de vida, que les dé seguridad y capacidad de emancipación, algo que fundamentalmente lo da tener un empleo".

Ha indicado que en situaciones complicadas, con la derecha en España "se pierde un millón de empleo, nuestros jóvenes se van fuera de España, hay condiciones precarias y salarios míseros", mientras que con el PSOE "ocurre lo contrario, puesto que hay más empleo, más derechos, más empleo indefinido y más salario mínimo".

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén, Lázaro Martínez, ha afirmado que la juventud "necesita un proyecto claro y sólido de futuro para Andalucía como el del Gobierno de España". Argumentó que hay más de 20 millones de ocupados, se ha bajado de los tres millones de parados y en la provincia el paro de menores de 25 años ha bajado un 26 por ciento desde que gobierna Pedro Sánchez.

"Juan Espadas tiene que ser el próximo presidente de Andalucía, el que apueste por la juventud y el que recupere estos años perdidos con Moreno Bonilla", ha apostillado.