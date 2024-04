Férriz (PSOE) señala que la provincia de Jaén lleva cinco años "en los que no ha parado de ser atacada por Moreno"

TORREDELCAMPO (JAÉN), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha señalado que la provincia de Jaén lleva cinco años "en los que no ha parado de ser atacada por Juanma Moreno", con una Junta de Andalucía que no presenta "ningún proyecto relevante, ninguna inversión cuantiosa y, eso sí, con todas sus promesas incumplidas" en la provincia.

Férriz ha hecho estas declaraciones en Torredelcampo (Jaén), donde ha visitado junto al alcalde, Javier Chica, "uno de los grandes incumplimientos" de la Junta de Andalucía con el municipio, que es un nuevo acceso a la Autovía del Olivar.

También ha pedido una explicación después de que "la Autovía del Olivar, la Torredonjimeno-El Carpio o la Jaén-Fuerte del Rey-Andújar no hayan sumado ni un solo kilómetro de autovía", o que el tranvía de Jaén "siga sin funcionar mientras llueven las inversiones en otras provincias", o que el terreno de la Ciudad de la Justicia sea "un campo de jaramagos".

A ello le ha sumado que la Junta no ha hecho "ni una sola obra de abastecimiento, ha excluido a Jaén de los cuatro decretos de sequía y no ha destinado ni un solo euro a planes de empleo para paliar la baja cosecha de aceituna".

"¿Qué le ha hecho Jaén a Juanma Moreno para que no se haya ampliado el suelo industrial en Martos, para que no se hayan conectado los polígonos de Alcalá, para que Linares, Andújar y Bailén no tengan sus áreas logísticas, para que se hayan cerrado seis colegios, se hayan recortado 163 clases de infantil y primaria y sigan sin abrirse ses comedores escolares?", ha preguntado la parlamentaria socialista.

A ello le ha añadido que Jaén es la provincia con "listas de espera más altas y se han duplicado en cinco años", además de "sufrir un déficit de traumatólogos, neurólogos y pediatras". La realidad, según Férriz, es que Jaén es "una provincia machacada y maltratada respecto a otras" y ha apuntado al PP de Jaén como "el mayor cómplice", porque "cuando no aplaude, calla sobre esta agresión".

Por su parte, el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, ha exigido a la Junta de Andalucía que retome el anteproyecto que se encontró hace cinco años para la nueva salida de la A-316, que "supondría una descongestión importante del tráfico en Torredelcampo, tanto en el centro como en la zona este".

Además, no sólo evitaría problemas de congestión de tráfico, sino que también permitiría dar salida a la próxima puesta en marcha de la Unidad de Ejecución 14.

El alcalde socialista ha mencionado también "la larga lista de incumplimientos de Juanma Moreno con nuestro municipio", como el arreglo del muro perimetral del Colegio San Isidoro, que está "a punto de colapsar y que cualquier día se caerá".

Por otro lado, se ha referido al arreglo del camino de la Pilica, incluido en el Plan Itínere, y que "un año y medio más tarde de conceder el proyecto, no tenemos ninguna noticia de cuándo se va a ejecutar ni qué plazos tiene", lo que ha vuelto a atribuir "a dejadez y la falta de eficacia y previsión de la Junta".