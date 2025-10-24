El Festival Benéfico Cultural Jaén por Palestina se celebra este sábado e el Auditorio de la Alameda

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Benéfico Cultural Jaén por Palestina se celebra este sábado en el Auditorio de la Alameda, con una programación para todos públicos que incluye música, teatro y actividades para los más pequeños.

Organizado por la Plataforma Jaén por Palestina, la asociación Actuando para Transformar y un colectivo de profesionales de distintas ramas de Jaén, cuenta con la colaboración del Patronato de Cultura, que ha cedido el espacio para su desarrollo.

El objetivo común es recaudar fondos para aliviar la crisis humanitaria que sufren los palestinos en la Franja de Gaza. De este modo, los beneficios del festival "irán destinados a la íntegramente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa), "organismo encargado de dispensar educación y salud en los territorios palestinos".

De este modo, desde las 12,00 horas, el Auditorio de la Alameda se convertirá en un espacio de encuentro cultural y solidario. Las entradas están disponibles a un precio de solo diez euros en Giglon.com o en taquilla y, en el caso de los menores, el acceso es gratuito. Además, para aquellas personas que no puedan asistir, se ha habilitado una fila cero solidaria, disponible, igualmente, a través de la misma web.

La programación incluye conciertos, espectáculos teatrales, sesiones de DJ y talleres infantiles, pintacaras y puestos de artesanía, favoreciendo así también la participación de pequeños emprendedores locales.

La organización ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "para acudir y disfrutar" de esta cita. "Vamos a estar abiertos desde las doce de la mañana para tener un festival para todos los públicos y estaremos hasta las dos de la madrugada" ha afirmado el presidente de la Plataforma Jaén por Palestina, David Peñafuerte, que lo ha presentado junto a la concejala de Cultura, María Espejo.

Ha explicado que, durante la mañana, habrá un ambiente más familiar y festivo y ya por la tarde el festival irá destinado más hacia el público adulto. En el festival habrá "una barra con precios populares" y el beneficio de las consumiciones se destinará también la Unrwa.

El cartel reúne artistas y grupos como The Gardener (liderado por el vocalista de Califato 3/4), Minoica, María Guadaña, Andrea Santalucía, Viajes Espaciales Beirut, Dingo, Aldeaquemada, The Doll Paradox, Las Gónadas, Zeinab Sabbah y Jaén Rock Choir.

Asimismo, participarán los DJs G-Low Thinking, Lain 3, DJ Kaderas y Javisinmas, además de las compañías Improlive Teatro, Simprotenderlo, Improvbando y Teatro La Paca.