El festival de cine GIFIC presenta las 19 obras que competirán en Guadix (Granada) en sus secciones oficiales

Archivo - Fotograma de 'Este cuerpo mio', documental a concurso en la segunda edición del GIFIC que tendrá lugar en Guadix del 10 al 13 de septiembre. - GIFIC - Archivo

GRANADA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine (GIFIC) ha dado a conocer la programación de las secciones oficiales de su segunda edición, que se celebrará del 10 al 13 de septiembre en Guadix (Granada) con un total de 19 obras que competirán en sus secciones oficiales.

El GIFIC se prepara para su nueva cita tras el éxito de su primera edición en la que ya puso de manifiesto su apuesta por un cine comprometido con la diversidad, los derechos humanos y la igualdad, reuniendo una selección de largometrajes y cortometrajes de ficción y documental que abordan algunas de las principales cuestiones sociales desde perspectivas diversas como la memoria histórica, la identidad, el feminismo, las migraciones o la salud mental.

En cuanto a las obras a concurso, la organización ha dado a conocer en una nota de prensa que la sección oficial de largometraje de ficción reúne cinco títulos que recorren distintas realidades sociales y emocionales. 'Mi cielo, tu infierno', de Alberto Evangelio, recupera la historia de amor de dos mujeres perseguidas por la represión franquista durante las décadas de los sesenta y setenta. Y 'La tierra de Amira', de Roberto Jiménez, explora el encuentro entre un agricultor andaluz y una trabajadora marroquí en situación irregular, reflexionando sobre las fronteras culturales y la convivencia.

'Pioneras: solo querían jugar', dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz, recupera la lucha de las primeras futbolistas españolas durante el franquismo, mientras que 'Auri', de Violeta Salama, plantea una luminosa reflexión sobre la emancipación femenina y el derecho a empezar de nuevo a cualquier edad.

Completa la competición 'Karmele', de Asier Altuna, un relato ambientado durante la Guerra Civil y el exilio vasco que reivindica la memoria, la identidad y el poder de la cultura frente a la violencia.

DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJES

La competición documental mantiene esa mirada comprometida con historias atravesadas por la superación personal, la identidad y la comunidad. Así, 'Plaza Nueva a las diez', de Carmen Tortosa, convierte un rincón del centro de Granada en escenario de convivencia intergeneracional a través del baile. Por otro lado, en 'Este cuerpo mío', Afioco Gnecco y Carolina Yuste acompañan el proceso de transición de género de Rafael, construyendo un relato íntimo sobre la amistad, la aceptación y la búsqueda de un lugar propio.

Por su parte, 'Marea Morada', de Miguel Ángel Olivares, retrata la fortaleza de dos mujeres que conviven con enfermedades crónicas y encuentran en la comunidad y las tradiciones populares una forma de resistencia y esperanza. La sección se completará con '¿Dónde está la fiesta?', de Fabrizio Orsola.

La sección oficial de cortometraje de ficción vuelve a ofrecer un amplio retrato del panorama del cine español contemporáneo con obras que abordan cuestiones como la diversidad afectiva y sexual, la violencia machista, la memoria familiar, la especulación inmobiliaria, el abuso psicológico o el descubrimiento de la identidad.

Entre los títulos seleccionados figuran 'Una conversación pendiente', protagonizada por Salva Reina y Carlos Bardem; Faustino, de Germán Mairén; 'Est Deus In Nobis', de Oliva Ramírez de Haro; '¡Hasta enterrarlos!', de Marco Araujo Dolado; 'El bañador', de Cristian Valenciano; 'Pálpito', de Moisés Romera y Marisa Crespo; 'Una vocal', de Polo Menárguez; 'Sola y borracha', de Jorge Yebra Romero; 'Lady in Red', de Santiago Rindel y Tomás Rojo; y 'Y quien no teme al lobo feroz', de Mateo Franco.

Las obras seleccionadas competirán por los premios de las distintas categorías oficiales, reafirmando el compromiso del festival con el reconocimiento tanto de cineastas consolidados como de nuevas voces del panorama audiovisual.

La programación se completará con actividades paralelas, encuentros con los equipos de las películas, coloquios y mesas redondas que ampliarán la reflexión sobre las temáticas presentes en la selección. Las proyecciones serán de acceso gratuíto y tendrán lugar en el Teatro Municipal Mira de Amescua, en la Fundación Pintor Julio Visconti y en la Asociación San José.