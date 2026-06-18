El Festival Córdoba Live arranca este viernes con más de 50.000 entradas vendidas

Albás y Lozano en las gradas del recinto ubicado en El Arenal donde se celebrará el Córdoba Live. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Córdoba Live arranca mañana viernes por la noche con más de 50.000 entradas vendidas hasta el momento, de las que el 30% son de asistentes de fuera de la ciudad, según han confirmado este jueves los promotores, Progevents y Riff Producciones, durante la visita que la teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha realizado al recinto ubicado en El Arenal, en el que los operarios trabajan para dar los últimos retoques antes de la inauguración.

Según ha informado el Consistorio cordobés en una nota, Albás ha destacado que el Córdoba Live "viene a consolidar nuestra oferta cultural en los meses de verano y es una pieza fundamental que suma para que la ciudad se sitúe en el mapa nacional como un destino musical de referencia".

La delegada municipal de Cultura ha indicado que "desde el primer momento entendimos que este es un proyecto muy interesante para Córdoba y por eso el Ayuntamiento apoya su organización con el firme propósito de que se consolide como un evento de ciudad pero con proyección nacional".

Albás ha añadido que su puesta en marcha "supone un salto cualitativo en la oferta de ocio y musical de Córdoba para el verano", una programación que, junto "a nuestro magnífico Festival de la Guitarra, que comienza el 1 de julio, o el Califa Fest, nos impulsa de manera decidida como un destino puntero e imprescidible en el circuito de conciertos en toda España".

Durante la visita, uno de los promotores del evento, Pablo Lozano, ha indicado que este año, con la intención de favorecer la llegada de personas de fuera de la ciudad para asistir a los conciertos y también con la idea de ofrecer un mejor servicio a los presentes, Hostecor, Aehcor y la Asociación de Taxistas colaboran con Córdoba Live.

En esta edición, el recinto cuenta con unos 15.000 metros cuadrados de superficie y el aforo máximo de los conciertos se sitúa en 12.000 personas. Como novedad, se ha dispuesto un espacio gastronómico en el que poder cenar después de los conciertos.