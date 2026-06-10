El Festival Jazz en el Lago de Atarfe (Granada) homenajeará a Miles Davis y a Gordon Goodwin en su 24 edición

Cartel de la 24edición del Festival Internacional Jazz en el Lago de Atarfe que se celebrará el próximo 3 de julio en el recinto próximo a la ermita de los Tres Juanes. Antes, este viernes 12 de junio, habrá una velada previa en la plaza del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE ATARFE

GRANADA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXIV edición del Festival Internacional Jazz en el Lago de la ciudad granadina de Atarfe, que se celebrará el 3 de julio, va a dar cabida en su cartel a sendos homenajes a Miles Davis y a Gordon Goodwin. Se trata de dos de las propuestas de una programación que se dará a conocer íntegramente este próximo viernes 12 de junio.

La presentación tendrá lugar a las 21,30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Atarfe en un acto abierto al público que combinará la presentación institucional del festival propiamente dicha con una propuesta musical de primer nivel.

La velada contará con la actuación de David Margam & The Magnetics, una formación liderada por el reconocido guitarrista granadino David Margam, que ofrecerá un concierto especial, convirtiendo la presentación del festival en una auténtica celebración de la música en directo.

Este formato refuerza la filosofía del Festival Jazz en el Lago de acercar el jazz a toda la ciudadanía y de convertir Atarfe, desde semanas antes de la celebración del festival, en un punto de encuentro para aficionados y amantes de la música de toda la provincia.

La cita servirá además para desvelar oficialmente todos los detalles de una edición muy especial, marcada por el homenaje al centenario de Miles Davis y por una programación que combina figuras consolidadas, talento local y nuevas propuestas del panorama jazzístico actual.

Así, la actuación principal de esta edición correrá a cargo de Sketches of Latin Miles, un proyecto dirigido por Pepe Rivero, concebido para conmemorar el próximo centenario del nacimiento de Miles Davis, una de las figuras más influyentes e innovadoras de la historia de la música.

La formación, integrada por destacados músicos de origen cubano afincados en España, ofrecerá una reinterpretación de la obra del legendario trompetista desde la perspectiva del latin jazz, explorando también sonoridades vinculadas al bebop y a la etapa más eléctrica de Davis.

Lejos de limitarse al homenaje tradicional, la propuesta presenta una lectura contemporánea y original de algunos de los temas más importantes del repertorio del artista norteamericano, demostrando la vigencia de un legado que transformó para siempre el lenguaje del jazz.

De otra parte, la presencia del talento local llegará de la mano de la Big Band Atarfe, una de las formaciones jazzísticas más representativas surgidas en la provincia de Granada durante las últimas décadas.

Nacida en 2007 en el seno de la Escuela Municipal de Música Ciudad Atarfe, la agrupación ofrecerá un espectáculo dedicado a la obra de Gordon Goodwin, compositor, arreglista y director estadounidense galardonado con cuatro premios Grammy y tres Emmy.

El concierto recorrerá algunas de las composiciones más brillantes del creador de la célebre Big Phat Band, caracterizadas por una poderosa mezcla de swing, funk, latin jazz y música cinematográfica.

Con más de 150 actuaciones a sus espaldas y una trayectoria ligada al propio Festival Jazz en el Lago desde sus inicios, la Big Band Atarfe se ha convertido en un auténtico referente cultural del municipio y de la escena jazzística andaluza.

APUESTA POR LAS NUEVAS GENERACIONES DEL JAZZ

La programación se completa con la actuación de Palm Street Collective, una formación integrada por jóvenes músicos profesionales vinculados al Conservatorio Superior de Música Creativa.

Su propuesta combina el jazz contemporáneo con influencias flamencas y una fuerte vocación experimental, explorando nuevos lenguajes sonoros a través de la improvisación y la búsqueda artística.

Con una música evocadora, abierta y profundamente personal, Palm Street Collective representa la mirada de una nueva generación de intérpretes comprometidos con la innovación y la evolución constante del jazz.

UNA PROPUESTA QUE ALCANZA SU 24 EDICIÓN

A lo largo de más de dos décadas, el Festival Internacional de Jazz en el Lago ha contribuido decisivamente a situar a Atarfe en el mapa cultural nacional atrayendo a miles de espectadores y convirtiéndose en una de las señas de identidad culturales del municipio.

La combinación de un entorno natural privilegiado, una programación artística de primer nivel y una apuesta constante por la calidad han permitido que el festival mantenga intacta su personalidad y continúe creciendo edición tras edición.

El próximo 3 de julio, Atarfe volverá a abrir sus puertas al mejor jazz internacional para celebrar una nueva edición de un festival que ya forma parte de la historia cultural de Granada.