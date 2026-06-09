El Festival Joven de Cortos Granada Sin Adicciones premia cortos sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías

La diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, durante su intervención en la entrega de premios de la quinta edición del Festival Joven de Cortos Granada Sin Adicciones. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha presidido la entrega de premios de la quinta edición del Festival Joven de Cortos Granada Sin Adicciones, un certamen que ha contado con la participación de 16 trabajos audiovisuales centrados en la temática 'ocio saludable con respecto a las nuevas tecnologías', promoviendo la reflexión sobre hábitos de vida saludables y el uso responsable de las pantallas entre la población joven.

Durante su intervención, Duque ha destacado la importancia de fomentar entre los jóvenes una mirada crítica hacia los mensajes y modelos que predominan en el entorno digital, indicando que "vivimos en una sociedad cada vez más conectada, donde las redes sociales y las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana". Por eso, ha señalado que "es fundamental promover valores como la autenticidad, el respeto y el pensamiento crítico, especialmente entre los más jóvenes, para que puedan desenvolverse en estos entornos de forma saludable y responsable".

Además, la diputada ha subrayado que "las tecnologías ofrecen importantes oportunidades de aprendizaje, comunicación y desarrollo personal, pero tenemos que hacer un uso consciente de las mismas". "Las pantallas pueden abrirnos al conocimiento, a la cultura y a nuevas formas de relación, pero también plantean desafíos que debemos abordar desde la reflexión y la prevención", ha subrayado, valorando que "iniciativas como este festival demuestran la capacidad de los jóvenes para analizar estas realidades y trasladarlas a través de propuestas creativas que invitan a la reflexión".

PREMIOS

El Primer Premio del Jurado, dotado con 1.500 euros, ha sido concedido al cortometraje independiente 'La voz que no existe', una producción que ha destacado por la calidad de su propuesta audiovisual y por la profundidad de la reflexión planteada en torno a la temática del certamen.

El Premio del Público, dotado con 1.000 euros, ha recaído en 'El último mensaje', realizado por alumnado del IES Laurel de la Reina, de La Zubia. La votación ha registrado una elevada participación, alcanzando un total de 2.840 votos emitidos.

Por su parte, el Tercer Premio del Jurado, dotado con 500 euros, ha sido otorgado al cortometraje 'La silla vacía', realizado por el Colegio Arcoiris de Motril, en reconocimiento a su capacidad para trasladar de forma cercana y creativa una reflexión sobre los desafíos que plantea el uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los jóvenes.