El Festival de Música y Danza se adhiere a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

Firma de la adhesión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada a la candidatura.

GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada se adhirió a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, sumando su "prestigio histórico y su proyección internacional" a este "gran objetivo colectivo".

La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha señalado que "el Festival Internacional de Música y Danza de Granada es uno de los mayores símbolos culturales de la capital y de Andalucía", por lo que "su adhesión a la candidatura 2031 refuerza nuestra identidad y nos proyecta hacia Europa como capital de la música, el arte y la creación contemporánea".

Por su parte, el director del festival, Paolo Pinamonti, ha afirmado que el festival nació en 1952 con "una clara vocación internacional" y a lo largo de más de siete décadas "se consolidó como referente artístico mundial". "Con esta adhesión, reafirmamos nuestro compromiso con Granada y con la idea de compartir la excelencia cultural de nuestra ciudad con toda Europa en 2031", ha añadido.

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada cuenta con una trayectoria de más de setenta años, en los que ha reunido a más de un millón y medio de espectadores y ha acogido a más de 7.500 artistas de 65 países, convirtiéndose en una cita ineludible para grandes orquestas, solistas y compañías de danza de todo el mundo. Sus escenarios emblemáticos --como la Alhambra, el Palacio de Carlos V, el Teatro del Generalife, el Hospital Real o el Monasterio de San Jerónimo, entre otros espacios históricos-- han hecho del Festival "un lugar único donde patrimonio y arte dialogan de manera inigualable".

La edición de 2025, que se celebró del 19 de junio al 13 de julio, ofreció más de cien espectáculos, de los cuales 41 formaron parte del programa oficial y más de sesenta integraron el FEX, su extensión gratuita. Entre los hitos de esta edición figuraron conciertos de primer nivel como el de La Cetra Barockorchester & Vokalensemble Basel en el Palacio de Carlos V, la actuación de la Orquesta Nacional de España con la violinista granadina María Dueñas o el regreso de la Orquesta Ciudad de Granada en un gran concierto sinfónico.

La danza también tuvo un papel protagonista con Les Ballets de Monte-Carlo en el Generalife y la compañía Ballet Coreográfico Nacional/Aterballetto, que aportó una propuesta de gran formato de danza contemporánea. El flamenco contó igualmente con noches que conjugaron "tradición y modernidad".

El FEX, Festival Extensión, multiplicó la presencia del arte en la calle con más de sesenta espectáculos gratuitos repartidos por la capital y una decena de municipios de la provincia. Este año incluyó el recital coral inaugural del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid junto a Angeli Pueri Cantores en Las Gabias, así como el espectáculo flamenco 'Alegato del Cante de Jerez' en el Puerto de Motril con David Carpio y José Gálvez.

Con estas propuestas, el Festival reforzó su vocación de abrirse a la ciudadanía, acercando la cultura a nuevos públicos y territorios. Granada fue reconocida una vez más como ciudad de la música, con una escena "viva y diversa" que integra salas, agrupaciones, conservatorios, festivales y artistas de referencia. Junto al Festival Internacional y al FEX, se sumaron citas como el Festival de Jazz, el Festival de Jóvenes Intérpretes o el ciclo de Música Contemporánea, que mostraron la pluralidad y riqueza de la oferta musical de la ciudad.

Esta vitalidad situó a Granada en "el top 3 de las ciudades con mejor música en vivo de España, junto a Madrid y Barcelona". El impacto cultural, social, turístico y económico del festival y del conjunto de su programación "contribuyó decisivamente a la proyección internacional de Granada". Su modelo, que combina "excelencia artística con accesibilidad y diversidad", se alineó "plenamente" con "los valores que inspiran la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031".

Con esta adhesión, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y su extensión, el FEX, "reforzaron la imagen de Granada como una ciudad que vive, respira y comparte cultura, consolidando su aspiración de convertirse en epicentro cultural europeo en 2031 y en referente mundial de la música y la danza".