El Festival de Música y Danza de Granada abre las puertas de la Alhambra este domingo a Riccardo Muti

Archivo - Riccardo Muti. - Dieter Nagl/WIENER PHILHARMONIKE / DPA - Archivo

GRANADA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música y Danza de Granada se prepara para recibir este domingo a las 22,00 horas en el Palacio de Carlos V de la Alhambra a la Orchesta Giovanile Luigi Cherubini, que se presenta por primera vez en esta cita bajo la dirección de Riccardo Muti, figura capital de la tradición sinfónica y operística italiana, y mentor del conjunto desde su fundación en 2004, llevando a cabo la representación de un itinerario que unifica ópera y música sinfónica.

El Festival de Granada cumple en este 2026 75 años de existencia, un aniversario que, según la organización merece la presencia de una figura capital de la tradición sinfónica y operística mundial que hace su debut en Granada: el Maestro Riccardo Muti.

El aclamado músico, que acaba de ser nombrado director emérito de la Orquesta Nacional de París, se pondrá al frente de la Orquesta Giovanile Luigi Cherubini que también se estrena en el escenario del Palacio de Carlos V. Para este concierto que une juventud y tradición, el maestro italiano ha seleccionado un repertorio que alterna ópera y música sinfónica.

Primero Verdi, con Nabucco y Las cuatro estaciones, sintetizando teatro, energía rítmica y escritura instrumental de madurez. Continúa con la segunda suite de El sombrero de tres picos de Falla elegida específicamente por el Maestro Muti para celebrar el 150 aniversario del nacimiento del gran compositor gaditano, granadino de adopción. Pone el broche a la velada, Ravel cuyo Boléro cierra el concierto con uno de los experimentos más radicales y reconocibles de la orquestación moderna.

Como explica Juan Ángel Vela del Campo en las notas al programa, "la obertura de Nabucco, en su dimensión sinfónica, y las páginas de ballet que bajo la denominación Le quattro stagioni conforman la escena segunda del acto tercero de la ópera I vespri siciliani, nos introducirán de lleno y desde diferentes perspectivas en la música de Giuseppe Verdi (1813-1901)".

Nabucco, estrenada en 1842 en el mítico teatro de La Scala de Milán con gran éxito, es una obra de juventud del compositor que se desarrolla en Babilonia y Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Las vísperas sicilianas se estrenó a mediados del siglo XIX en París y Milán, en plena efervescencia verdiana, después de la trilogía popular formada por Rigoletto, Il trovatore y La traviata, tres joyas de la corona.

Tras el descanso, la orquesta acometerá El sombrero de tres picos de Manuel de Falla: un ballet absolutamente magistral que el Festival de Granada en su edición 50 grabó en directo en el Palacio de Carlos V, el 22 de junio de 2001, con la Orquesta Nacional de España dirigida por Rafael Frühbeck de Burgos.

Como detalla Vela del Campo, "el estreno del ballet completo de El sombrero de tres picos tuvo lugar en el teatro Alhambra de Londres el 22 de julio de 1919, nada menos que por la compañía rusa de Diaghilev y sus primeros bailarines, como Léonide Massine, dirección musical de Ernest Ansermet y decorados, vestuario y telones de Pablo Picasso".

Ravel cierra el evocador programa de la noche con su monumental Boléro con detalles de sabor flamenco y una carga sinfónica impresionante desde la originalidad y el rigor constructivo. Curiosamente es una obra dedicada a la gran bailarina rusa Ida Rubinstein, estrenada en París en 1928 y en los años siguientes una referencia de primer orden de la composición vanguardista.

El concierto de este domingo 28 de junio, que promete formar parte de la historia con mayúsculas del Festival de Granada, cuenta con la colaboración de la Embajada de Italia en España y a la Fundación "la Caixa" como Entidad Protectora y al Maestro Muti como el mejor anfitrión orquestal.

PROGRAMACIÓN DE FEX

De otra parte, la extensión del festival, el FEX, junto a la colaboración de Red Eléctrica, ofrece la oportunidad de disfrutar de Jóvenes-en-Danza y su interpretación de Interferencia, con Asun Nogales (concepto y coreografía) y el alumnado de quinto y sexto de la especialidad de Danza Contemporánea, y La creación (con Irene Tena y Albert Hernández como responsables de coreografía y concepto). Una representación que tendrá lugar esta vez en el Teatro Municipal de Alhendín, a las 21,00 horas.

Igualmente, en la Plaza de las Pasiegas de la capital a las 21,30 horas, la Banda del Festival y la Banda Municipal de Música de Granada cierran el taller Arquitecturas de viento, con un concierto bajo la dirección de Ángel L. Carreño.