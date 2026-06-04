El Festival de Música y Danza de Úbeda (Jaén) propone tres recitales esta semana, incluido el del tenor Piotr Beczala

El tenor Piotr Beczala. - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El 38º Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda afronta su cuarta semana con tres nuevas propuestas, entre las que destacan la del tenor Piotr Beczala y el pianista Iván Martín.

De esta forma, se sigue desarrollando una programación caracterizada un año más por la excelencia, en la línea del referente cultural en el que se ha convertido a lo largo de tanto tiempo, pero sin dejar de dar nuevos pasos de creatividad e innovación, buscando otros caminos que explorar".

En concreto, este jueves está previsto el recital del pianista Muñoz Cañivano, intérprete con una sólida y reconocida trayectoria que sobresale "por su profundidad artística, riqueza sonora y extraordinario talento". Interpretará un programa dedicado a George Gershwin y a su obra completa para piano, según ha informado la organización.

Tendrá lugar a las 21,30 horas en el claustro de la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares, dentro del ciclo Música y Patrimonio que patrocina la Fundación Caja Rural de Jaén y donde la excelencia musical y la belleza monumental vuelven a encontrarse.

Por su parte, en el auditorio del centro cultural Hospital de Santiago actuará este viernes a las 21,30 horas Iván Martín, uno de los pianistas españoles más prestigiosos e internacionales de su generación, "muy admirado por la profundidad de sus interpretaciones, su sonido y su extraordinaria sensibilidad musical".

Llegará acompañado por la prestigiosa Galdós Ensemble, formación creada por él mismo en 2011 y formada por músicos de reconocida trayectoria nacional e internacional que la han convertido en una de las agrupaciones de cámara más interesantes y admiradas del panorama musical español.

Juntos ofrecerán una velada dedicada a los conciertos para piano de Chopin. Galdós Ensemble integra los violines de Sheila Gómez, Erica Ramallo, Marta Roca, Luis Gallego y Luis Caballero, la viola de Ana Martínez, el chelo de Mikel Zunzundegui, el contrabajo de Virginia de Vega y el piano de Iván Martín, responsable además de la dirección.

PLATO PRINCIPAL

Ya el sábado, también a las 21,30 horas en el citado auditorio del Hospital de Santiago, se espera el "plato principal" de esta semana, con Piotr Beczala, considerado el gran tenor lírico de nuestro tiempo y una de las voces más admiradas de la escena internacional. Durante el recital, sonarán obras de Donaudy, Verdi, Tosti, Karlowicz, Moniuzsko y Dvorák, con el acompañamiento al piano de Sarah Tysman.

Habitual de los principales teatros de ópera del mundo, llegará al Festival de Úbeda tras cosechar un éxito extraordinario en Las Palmas de Gran Canaria con 'Andrea Chénier', una de las óperas más exigentes de su repertorio, en unas funciones que han despertado una enorme admiración y que muchos han comparado con los grandes tiempos de Alfredo Kraus.

El tenor polaco es reconocido no solo por la belleza de su voz, sino también por su ferviente compromiso con cada personaje que interpreta. Además de su trabajo operístico, ha interpretado gran parte del repertorio vocal clásico junto a las orquestas y directores más prestigiosos del mundo.

"Su presencia en el ciclo ubetense constituye un auténtico acontecimiento, una oportunidad única para disfrutar muy de cerca de un artista excepcional", ha afirmado la organización del festival.