El Festival de Otoño de Jaén recibe a Lola Herrera con la aclamada obra Camino a la Meca

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 26 Festival de Otoño de Jaén ha recibido este viernes a la actriz Lola Herrera, que ha protagonizado en el Teatro Infanta Leonor la obra Camino a la Meca, junto a Natalia Dicenta y Carlos Olalla, bajo la dirección de Claudio Tolcachir.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la representación, enmarcada en el ciclo Grandes Espectáculos del festival, ha cosechado una gran ovación del público, que ha reconocido con aplausos la interpretación de la veterana actriz vallisoletana.

Camino a la Meca, del dramaturgo sudafricano Athol Fugard, se inspira en la historia real de Helen Martins, una mujer que se rebeló contra los convencionalismos de su época y cuya complejidad vital ha sido encarnada por Herrera. Según Tolcachir, la obra "refleja el deseo de libertad, la búsqueda de la inspiración y el valor de enfrentarse a los límites que impone el tiempo y la sociedad".

El montaje llega a Jaén tras su exitosa temporada en el Teatro Bellas Artes de Madrid, donde agotó prácticamente todas las localidades durante su estancia.

La función, descrita por la crítica como una experiencia transformadora y cargada de simbolismo, continuará este sábado a las 20,00 horas en el mismo escenario del Infanta Leonor, dentro de la programación del Festival de Otoño.