El Festival Premios Lorca de Granada estrena 'The Roots', con Iñaki Miramón y Blanca Marsillach

Iñaki Miramón ha participado en la atención a medios en los cines Megarama - FESTIVAL PREMIOS LORCA

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca ha acogido el estreno absoluto del largometraje 'The Roots', una obra dirigida por Óscar Bermúdez que combina tensión dramática y enfoque estético de personalidad con el trabajo interpretativo de actores como Iñaki Miramón y Blanca Marsillach.

Así lo ha señalado el festival en una nota de prensa en la que ha detallado que Bermúdez, con el productor José Magán e intérpretes como Miramón, o Sebas Fernández, ha atendido este martes a los medios para profundizar en el proceso creativo y logístico que ha dado lugar a 'The Roots'.

"Es un thriller psicológico de suspense; no es una película de terror, aunque tenga algunos elementos del género, sino una historia que se construye desde la tensión emocional", ha explicado Bermúdez.

También ha explicado que la película es fruto de financiación privada y que fue rodada en Priego de Córdoba y Alcalá la Real (Jaén) durante el verano de 2023, seguida de un largo proceso de postproducción que ha permitido refinar su atmósfera narrativa.

Asimismo ha resaltado el carácter internacional del proyecto, ya que la versión original está íntegramente en inglés y cuenta con intérpretes de Irlanda, Inglaterra y Estados Unidos, mientras que el equipo técnico es mayoritariamente español.

El estreno, el pasado lunes, vino precedido de una actividad en la que un total de 450 escolares de entre 9 y 16 años del colegio La General de Granada asistieron al pase matinal de 'Fanantenana', cuya temática social despertó debate e interés entre los jóvenes espectadores.

Este miércoles, la mirada del festival se dirigirá hacia la Gala del Talento Granadino, que se celebrará por la tarde en los cines Megarama. La ceremonia estará guiada por Sergio Pazos, Enrique del Pozo y Carmen Laura García.

La gala contará también con la actuación especial de Iván Centenillo, cuya voz, profundamente vinculada al alma de la ciudad, aportará uno de los momentos musicales más esperados de la noche.

Durante la ceremonia se reunirán los nominados de las distintas categorías y se entregarán nueve placas talladas en bronce por los Hermanos Moreno. Como colofón, se anunciarán las siete obras finalistas al Premio Mejor Corto Granadino, que participarán en la Gala de Clausura de este sábado en Mae West, donde se entregará el busto oficial de Lorca al ganador.