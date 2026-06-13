El Festival 'En Úbeda se cuenta' celebrará su vigésimo séptima edición del 19 al 27 de junio

Cartel del XXVII Festival de Cuentos 'En Úbeda se cuenta'. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El XXVII Festival de Cuentos 'En Úbeda se cuenta' reunirá a narradores nacionales e internacionales entre los próximos 19 y 27 junio, jornadas para las que se ha programado diversas actividades repartidas por espacios patrimoniales y culturales.

Se trata de una de las citas culturales "más consolidadas y singulares de la ciudad", organizada por la Asociación Malión con el patrocinio principal del Ayuntamiento, además de la UNED, la Junta de Andalucía, Fundación La Caixa, la Asociación Amigos de la Música y diferentes entidades y empresas locales.

Así se ha puesto de relieve en la reciente presentación de esta cita que gira en torno a la narración oral y cuya singularidad se ha destacado la concejala de Cultura, Elena Rodríguez. Además, ha señalado la importancia de seguir apostando por la cultura "como herramienta fundamental en los tiempos que vivimos" y ha animado tanto a vecinos como a visitantes a participar en esta nueva edición.

La programación arrancará el 19 de junio, a las 20,30 horas, con el espectáculo 'Música, espejo del cuento', protagonizado por Nono Granero en la narración y José Javier Delgado al piano. Tendrá lugar en el escenario del Auditorio Hospital de Santiago y se desarrollará en colaboración con el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda.

El día siguiente, a las 19,30 horas, el Museo Arqueológico acogerá la sesión de narración oral 'Cuentos de Japón', dirigida al público adulto y a cargo de Yoshi Hioki. Este narrador japonés protagonizará la sesión del domingo 21 con 'Mukashi, mukashi', una propuesta para público familiar que tendrá lugar el mismo museo.

El 22 de junio se celebrará una nueva edición del Ciclo sobre Narración Oral organizado conjuntamente con la UNED. A las 20,00 horas, David Mañero ofrecerá la conferencia 'El Corpus de literatura oral: conservar, editar y difundir los cuentos tradicionales", en la sede de esta univesidad en la calle Gradas.

Coincidiendo con la noche de San Juan, el 23 de junio habrá doble programación. A las 20,00 horas, Almudena Francés presentará 'De boca a oreja' en el Centro Asociado de la UNED. Posteriormente, a las 23,15 horas y el espacio interiorismo de Muebles Trinidad, tendrá lugar 'Y quien me oiga cantar...', una noche dedicada a la Tragantía en versión de Nono Granero, dirigida a público adulto.

El día 24, a las 21,00 horas, la Plazuela de la Judería será escenario de 'Ida e volta: cuentos y canciones migrantes', un espectáculo protagonizado por Pepérez y Rosario Solano. El festival seguirá el jueves con 'Cuentos en el umbral', una propuesta simultánea para público adulto a cargo de Boniface Ofogo y Raquel López prevista a las 21,00 horas en el Pub La Beltraneja y en la iglesia de San Lorenzo.

El 26 de junio comenzará con 'Recuerdacuentos', una sesión destinada a usuarios y familiares de la Asociación de Alzheimer 21 de Septiembre", patrocinada por la Obra Social Fundación La Caixa. Ya a las 21,00 horas, el Palacio de Anguís Medinilla acogerá 'Cuentos en el palacio', una velada familiar en la que participarán todos los narradores y narradoras invitados a esta edición.

La clausura del festival llegará el sábado 27 de junio. La jornada empezará a las 12,00 horas en la plaza de Santo Domingo con 'Érase una vez', una sesión de cuentos dirigida al público infantil y familiar con la participación de los narradores participantes en esta edición.

Por la noche, a las 21,00 horas, se celebrará 'Cuentos de plaza en plaza', un recorrido narrativo y musical por espacios del casco histórico con la presencia de los narradores y acompañados por la animación de Mario Caballero y la charanga Sople Aquí, de Rus.

El itinerario comenzará en la plaza Juan de Valencia, continuará por la plaza de los Carvajales, realizará una parada para despedir a los más pequeños en la Puerta de Granada y concluirá en la Casa de las Torres.