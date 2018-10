El Festival ZafarrayaSound regresa con su tercera edición para promocionar a los grupos emergentes

Publicado 26/07/2018 17:15:35 CET

GRANADA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio granadino de Zafarraya celebra el 27 y 28 de julio su III Festival de música emergente 'ZafarrayaSound', un evento gratuito que pretende promocionar la cultura musical entre la juventud, dar a conocer a nuevos grupos musicales y atraer a un público joven con el concurso de nuevos talentos. Además, se habilitará una zona de acampada de entrada libre, según detalla en una nota la Diputación de Granada.

La noche del viernes participarán en la Plaza de la Libertad del municipio, en actuaciones de cuarenta minutos, David y la Sinfinband, Desenkanto, Green Maya, Marion y Trigo Sucio, los cinco grupos finalistas del concurso, que han sido elegidos entre más de cien maquetas.

El grupo ganador de la competición musical actuará el sábado en el escenario principal del Recinto Ferial de Zafarraya, desde las 23:00 horas, junto a Los Rebujitos, No Me Pises Que Llevo Chanclas y los ganadores de la pasada edición, los granadinos Rey Chico.

Los últimos ritmos de la noche los pondrá We Are Not DJs. Se otorgarán, como premio a los tres primeros clasificados, 1.000 euros para el primero, 500 para el segundo y 300 para el tercero.